Continúa la búsqueda de una pesada banda de polichorros en un sector de La Plata acusada de robos salvajes

"¡Policía, abrí!", fue el grito que sacudió la tranquilidad en la madrugada del 8 de julio, cuando un grupo de hombres se coló en el frente de una vivienda con fines delictivos. En esos instantes de terror, una de las víctimas resistió el ataque de los delincuentes y sobrevivió de milagro a los tiros que le efectuó uno de los sujetos durante el forcejeo. En aquella ocasión, el episodio fue registrado por una cámara de vigilancia y luego denunciaron el hecho en la Comisaría 15ª bajo la carátula de robo y homicidio en grado de tentativa. Sin embargo, a pesar de estar individualizado uno de los atacantes, hasta el momento no hay ningún detenido.
El hecho se produjo en una vivienda aledaña a 37 y 180, de Lisandro Olmos, cuando minutos después de las cinco mañana, el propietario comenzó a sentir los golpes en la puerta de la vivienda. Allí, al levantarse se encontró a los ladrones en su vivienda y, sobresaltado por la situación, se abalanzó sobre el sujeto que llevaba el arma.
En medio de un forcejeo brutal, el delincuente disparó. El primer balazo falló. El segundo también. Las detonaciones retumbaron en el barrio y bastaron para que los cómplices escaparan corriendo, dejando atrás a su compañero, que también terminó huyendo segundos después.
La resistencia de la víctima y una cuota de azar impidieron lo peor. Afuera, la calle era una escena desierta, pero las cámaras de seguridad registraron todo: los tres delincuentes vestidos como policías, los gritos, el escape.
Según fuentes policiales, los ladrones fingieron ser efectivos para ganar tiempo y vulnerar la seguridad de la casa. No es la primera vez que ocurre algo similar en la zona, donde ya hubo reportes de robos cometidos por personas con uniformes apócrifos.
En Olmos, el modus operandi se repite con el correr de las semanas y sospechan que se trate solo de la misma. En algunas oportunidades, separados en varios vehículos que funcionan de apoyo, arriban a los blancos y actúan con violencia antes de huir con valiosos botines.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
