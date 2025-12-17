Preparativos para la batalla en el PJ bonaerense

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
La disputa entre el kicillofismo y La Cámpora se libra en todos los frentes. Y por estas horas parece difícil que pueda eludir el proceso de renovación de autoridades que deberá convocarse en el PJ bonaerense.
El viernes está convocada una reunión del partido que lidera Máximo Kirchner. Y uno de los temas centrales, el más importante en rigor, es fijar la fecha para las elecciones internas, ya que el mandato del hijo de la ex presidenta vence justamente el día anterior.
En las últimas horas, distintos sectores del Movimiento Derecho al Futuro que lidera Kicillof decidieron apretar el acelerador con la idea de estructurar una alternativa al kirchnerismo: traducido presentar un candidato propio para ir a la interna. Sigue sondando fuerte el nombre de la vicegobernadora Verónica Magario, pero no se descarta que pudiera ir un intendente.
Kicillof, por lo que se sabe, avala estos movimientos. Se reunió en las últimas horas con varios alcaldes para hablar del tema. Junto a funcionarios del gabinete estuvo un grupo de intendentes entre los que se encontraban Mario Secco (Ensenada), Julio Alak (La Plata), el diputado Mariano Cascallares (Almirante Brown), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Luchas Ghi (Morón), Fernando Espinoza (La Matanza) y Andrés Watson (Florencio Varela), además de otros dirigentes como Julio Pereyra, Carlos “Cuto” Moreno, y el ex intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo.
El lunes está prevista otra reunión en La Plata para debatir la resolución que el PJ tomará algunos días antes.
Parte de estos movimientos incluyen la logística previa. Por lo pronto, dirigentes del MDF de la Quinta sección reclamaron formalmente la apertura de padrones. También se insistió, como hace algunos días lo hicieran dirigentes de Florencio Varela, la convocatoria a elecciones.
“Solicitamos el llamado a elecciones partidarias en forma urgente, incorporando las afiliaciones que aún no se han hecho y promoviendo la participación de todas y todos los compañeros y militantes que así lo desean”, se manifiesta en el texto que lleva la firma, entre otros, del intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera.
Cerca de Kicillof sostienen que la posibilidad de que Máximo Kirchner busque ser reelecto aleja la posibilidad de un acuerdo. También reniegan del hecho de que se ofrezca la alternativa de que un intendente cercano a La Cámpora como Federico Otermín (Lomas de Zamora) sea propuesto como prenda de unidad.
El propio Máximo Kirchner se refirió al tema. Dijo que se llamó a reunión para que “cuenten qué proyecto de país tienen, ya que es muy difícil tener un proyecto de provincia diferente al del país, siendo la provincia de Buenos Aires”, dijo. Un palo que fue dirigido directamente a la figura de Kicillof.
El viernes surgirá una fecha de interna. Y se habla de que sería para fines de febrero o principios de marzo.
Mientras tanto, aparecen aprestos para otra pelea entre el kicillofismo y La Cámpora.
