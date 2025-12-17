Murió Kenya, la última elefanta cautiva de la Argentina

Kenya, la última elefanta que había estado en cautiverio en Argentina, murió en el santuario de elefantes de Mato Grosso, Brasil, adonde había llegado en julio tras ser trasladada desde el ex Zoo de Mendoza.

La elefanta había pasado más de 40 años en un pequeño recinto y fue preparada durante siete años para recorrer más de 4.000 kilómetros hasta el santuario. Al informar la muerte del ejemplar tras un progresivo deterioro de su salud, los responsables del proyecto recordaron que “la cautividad es profundamente dañina para los elefantes y reduce de manera drástica su esperanza y calidad de vida”.