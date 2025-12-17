Niños vegetarianos: alertan sobre déficits de nutrientes clave

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Otro reclamo en la Ciudad por las muertes del fentanilo adulterado
El oficialismo fideliza aliados y busca aprobar el Presupuesto
Baja esperada: el riesgo país retrocedió pero los dólares subieron
Gimnasia 2026: se aseguró a Martínez y el gran deseo es Nacho
El presidente electo chileno con Milei para afinar la buena sintonía
Avanzan con la reforma laboral y le ponen plazo al debate: viernes 26
Fuerte advertencia de los gobernadores del PJ, que reclaman obras
La agenda de LLA en la Ciudad: Seguridad vial y eliminación de tasas
El PBI creció en el tercer trimestre un 3,3% y esquivó la recesión
El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”
Alumnos de La Plata la “rompieron” en la Olimpiada de Matemática
Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil
Las rutas a la Costa con decenas de radares que controlarán la velocidad
Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El mayor estudio sobre el impacto de esta dieta durante la infancia advierte que sin planificación y suplementación puede causar carencias nutricionales y alteraciones en el crecimiento
Un extenso estudio internacional volvió a poner bajo la lupa las dietas vegetarianas y veganas en niños y adolescentes. El trabajo, realizado por investigadores de Italia, Estados Unidos y Australia, analizó datos de más de 48.000 menores de dieciocho países y concluyó que estos patrones alimentarios requieren controles y cuidados especiales para evitar riesgos nutricionales durante el crecimiento.
Publicado en Critical Reviews in Food Science and Nutrition, el análisis comparó a 7.280 lacto-ovo-vegetarianos, 1.289 veganos y 40.059 omnívoros. Si bien no desaconseja estas dietas, el estudio enfatiza que su adopción en la infancia no es neutra y puede implicar déficits relevantes si no se planifica de forma rigurosa.
Los investigadores detectaron que los niños vegetarianos y veganos suelen consumir menos energía, proteínas, grasas, vitamina B12 y zinc. En el caso de los veganos, estas carencias fueron aún más marcadas.
“Es notable que la vitamina B12 no alcanzó niveles adecuados sin suplementación o alimentos fortificados, y las ingestas de calcio, yodo y zinc a menudo se situaron en el extremo inferior de los rangos recomendados, por lo que son nutrientes importantes a considerar para los niños con dietas basadas en plantas”, señala categórica la doctora Jeannette Beasley, profesora asociada de la Universidad de Nueva York y coautora de la investigación.
Más allá de los nutrientes, el estudio encendió señales de alerta sobre el crecimiento. Los indicadores antropométricos revelaron una tendencia hacia mayor delgadez: los niños vegetarianos suelen ser ligeramente más bajos y presentan menor peso, índice de masa corporal, masa grasa y contenido mineral óseo. En los veganos, se repitió el patrón, con estatura e IMC inferiores respecto de los omnívoros.
Como reconoció la autora principal del estudio, la nutricionista italiana Mónica Dinu, estas dietas pueden ser viables sólo bajo ciertas condiciones. “Nuestro análisis de la evidencia actual sugiere que las dietas vegetarianas y veganas bien planificadas y adecuadamente suplementadas pueden satisfacer los requerimientos nutricionales y apoyar un crecimiento saludable en los niños”, afirmó aclarando que sin esa planificación, el riesgo de déficits aumenta, sobre todo en etapas de rápido desarrollo.
LE PUEDE INTERESAR
Murió Kenya, la última elefanta cautiva de la Argentina
LE PUEDE INTERESAR
Egresados sin plata para su fiesta: una mamá se la jugó en el casino
Los expertos remarcaron que incluso cuando la ingesta promedio de nutrientes parece ubicarse dentro de rangos aceptables, las reservas corporales de hierro, vitamina D y, en los niños veganos, de vitamina B12, tienden a ser más bajas. Este dato refuerza la necesidad de una suplementación sistemática y de controles periódicos.
El estudio deja una advertencia clara para las familias: elegir una dieta basada en plantas en la infancia exige información, seguimiento profesional y un compromiso sostenido para evitar consecuencias silenciosas sobre el crecimiento y la salud.
Los niños vegetarianos suelen ser más bajos, tener menos peso y menos calcio óseo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí