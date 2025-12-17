Caputo rechazó críticas y afirmó que comprarán más reservas

El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó las críticas por el momento en que se decidió la ampliación de las bandas cambiarias y se mostró confiado en la sanción de las leyes que fueron presentadas en el Congreso Nacional.

“Ahora podemos hacerlo justamente porque no lo forzamos antes. Decían ‘nosotros se lo decíamos’ (que lo tenían que hacer); eso es un error grosero”, dijo el ministro.

“Este Gobierno sufrió, producto de la incertidumbre política, un colapso en la demanda de dinero, que en la Argentina termina en el refugio del dólar”, añadió en diálogo con un programa de streaming.

Caputo sostuvo que a raíz de esta situación no se tomó antes esta medida.

El ministro explicó que, “por cada dólar que Argentina compraba, podía acumular 25 centavos, con los 75 centavos restantes se pagaba deuda. Comprar, siempre compramos, el problema era ‘acumular’”, remarcó.

Caputo subrayó que ahora que superamos la presión por la incertidumbre electoral “podemos ajustar las bandas y comprar reservas”.

El ministro afirmó que después de la elección “cayó el riesgo país y ahora desde enero el Tesoro tiene refinanciamiento”. “Entonces el que comprará es el Banco Central y así podrá acumular las reservas”, siguió.

“Mientras el BCRA mantenga una política monetaria contractiva, el proceso de desinflación va a continuar”, añadió.