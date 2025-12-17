Caputo rechazó críticas y afirmó que comprarán más reservas

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Otro reclamo en la Ciudad por las muertes del fentanilo adulterado
Todo Estudiantes ya palpita la final: escasas plateas, micros a socios y Verón en cancha
El oficialismo fideliza aliados y busca aprobar el Presupuesto
Baja esperada: el riesgo país retrocedió pero los dólares subieron
Se arma el Gimnasia 2026: Martínez adentro, Zaniratto al caer y el gran deseo es Nacho Fernández
Los $4.000.000 del Cartonazo, para un estudiante: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA
El presidente electo chileno con Milei para afinar la buena sintonía
Avanzan con la reforma laboral y le ponen plazo al debate: viernes 26
Fuerte advertencia de los gobernadores del PJ, que reclaman obras
VIDEO. La agenda de LLA en la Ciudad: Seguridad vial y eliminación de tasas
El PBI creció en el tercer trimestre un 3,3% y esquivó la recesión
El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”
Alumnos de La Plata la “rompieron” en la Olimpiada de Matemática
Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil
Las rutas a la Costa con decenas de radares que controlarán la velocidad
Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó las críticas por el momento en que se decidió la ampliación de las bandas cambiarias y se mostró confiado en la sanción de las leyes que fueron presentadas en el Congreso Nacional.
“Ahora podemos hacerlo justamente porque no lo forzamos antes. Decían ‘nosotros se lo decíamos’ (que lo tenían que hacer); eso es un error grosero”, dijo el ministro.
“Este Gobierno sufrió, producto de la incertidumbre política, un colapso en la demanda de dinero, que en la Argentina termina en el refugio del dólar”, añadió en diálogo con un programa de streaming.
Caputo sostuvo que a raíz de esta situación no se tomó antes esta medida.
El ministro explicó que, “por cada dólar que Argentina compraba, podía acumular 25 centavos, con los 75 centavos restantes se pagaba deuda. Comprar, siempre compramos, el problema era ‘acumular’”, remarcó.
Caputo subrayó que ahora que superamos la presión por la incertidumbre electoral “podemos ajustar las bandas y comprar reservas”.
LE PUEDE INTERESAR
El oficialismo fideliza aliados y busca aprobar el Presupuesto
LE PUEDE INTERESAR
El presidente electo chileno con Milei para afinar la buena sintonía
El ministro afirmó que después de la elección “cayó el riesgo país y ahora desde enero el Tesoro tiene refinanciamiento”. “Entonces el que comprará es el Banco Central y así podrá acumular las reservas”, siguió.
“Mientras el BCRA mantenga una política monetaria contractiva, el proceso de desinflación va a continuar”, añadió.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí