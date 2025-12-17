Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Por el cambio de banda

Caputo rechazó críticas y afirmó que comprarán más reservas

Caputo rechazó críticas y afirmó que comprarán más reservas
17 de Diciembre de 2025 | 01:15
Edición impresa

El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó las críticas por el momento en que se decidió la ampliación de las bandas cambiarias y se mostró confiado en la sanción de las leyes que fueron presentadas en el Congreso Nacional.

“Ahora podemos hacerlo justamente porque no lo forzamos antes. Decían ‘nosotros se lo decíamos’ (que lo tenían que hacer); eso es un error grosero”, dijo el ministro.

“Este Gobierno sufrió, producto de la incertidumbre política, un colapso en la demanda de dinero, que en la Argentina termina en el refugio del dólar”, añadió en diálogo con un programa de streaming.

Caputo sostuvo que a raíz de esta situación no se tomó antes esta medida.

El ministro explicó que, “por cada dólar que Argentina compraba, podía acumular 25 centavos, con los 75 centavos restantes se pagaba deuda. Comprar, siempre compramos, el problema era ‘acumular’”, remarcó.

Caputo subrayó que ahora que superamos la presión por la incertidumbre electoral “podemos ajustar las bandas y comprar reservas”.

LE PUEDE INTERESAR

El oficialismo fideliza aliados y busca aprobar el Presupuesto

LE PUEDE INTERESAR

El presidente electo chileno con Milei para afinar la buena sintonía

El ministro afirmó que después de la elección “cayó el riesgo país y ahora desde enero el Tesoro tiene refinanciamiento”. “Entonces el que comprará es el Banco Central y así podrá acumular las reservas”, siguió.

“Mientras el BCRA mantenga una política monetaria contractiva, el proceso de desinflación va a continuar”, añadió.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Cotizaciones
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Guardia alta: hay árbitros para la final Estudiantes - Platense en San Nicolás

Se agotó la preventa para la final Estudiantes vs Platense: precios y quiénes pueden comprar mañana

¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados bonaerenses del IPS?

En Gimnasia siguen las negociaciones por el regreso de Nacho Fernández: los detalles de la nueva reunión

Un estudiante de economía, el dueño de los $4.000.000 del Cartonazo

Mercado de alquileres en La Plata: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil
+ Leidas

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo

Estudiantes campeón: cuál es el premio que no se ve pero vale como un título

Todo Estudiantes ya palpita la final: escasas plateas, micros a socios y Verón en cancha

El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”

Se arma el Gimnasia 2026: Martínez adentro, Zaniratto al caer y el gran deseo es Nacho Fernández

Edificios cerrados y abandonados, un dolor de cabeza para los vecinos

Baja esperada: el riesgo país retrocedió pero los dólares subieron

Palacios y Carrillo no se quieren perder el partido del sábado
Últimas noticias de Política y Economía

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo

Baja esperada: el riesgo país retrocedió pero los dólares subieron

El oficialismo fideliza aliados y busca aprobar el Presupuesto

El presidente electo chileno con Milei para afinar la buena sintonía
Espectáculos
“Avatar: fuego y cenizas”: la caja de Pandora de James Cameron
Hollywood en shock: qué se sabe del asesinato del cineasta Rob Reiner
¡Regreso bomba!: Flor Peña y Marley vuelven con programa propio
“Terminó llorando”: Edith Hermida, dolida tras el quiebre con Beto Casella
La súplica de Homero Pettinato a La Reini: “Quiero seguir con mi vida”
Policiales
Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas
“Pasaron tirando tiros y una bala mató a Gonzalo” imagen
Otro reclamo en la Ciudad por las muertes del fentanilo adulterado
Buscan mayor eficiencia en los juicios por jurados
Cae el tercer acusado por un asesinato en Tolosa
Información General
Niños vegetarianos: alertan sobre déficits de nutrientes clave
Murió Kenya, la última elefanta cautiva de la Argentina
Egresados sin plata para su fiesta: una mamá se la jugó en el casino
Los números de la suerte del miercoles 17 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Chubut: tras dos semanas contuvieron incendios en El Turbio
Deportes
Estudiantes campeón: cuál es el premio que no se ve pero vale como un título
Platense hace un mes que no juega, pero tiene confianza para la final
Se arma el Gimnasia 2026: Martínez adentro, Zaniratto al caer y el gran deseo es Nacho Fernández
¿Se podría dar lo de Dybala a Boca para el 2026?
Crisis en San Lorenzo: el club quedó acéfalo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla