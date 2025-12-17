La súplica de Homero Pettinato a La Reini: “Quiero seguir con mi vida”

Luego de que La Reini, revelara chats íntimos en donde daba cuenta de la violencia en la que se manejaban en su relación y, tras un fuerte descargo, Homero Pettinato volvió a hablar del tema y se mostró desesperado. En unos mensajes que envió al programa “A la tarde”, aseguró: “Es todo absolutamente mentira. Todo. Nunca fui infiel, tengo análisis de sangre hechos hace un mes y estoy totalmente sano. Nunca fui violento. Lo único que hice fue alejarme porque sufría maltratos, y así me va. Todo mi entorno me lo advirtió. Es una persona totalmente cegada por el odio y la maldad”, dijo.

Sobre las acusaciones de su ex sobre sus adicciones, Homero aclaró: “Sí, soy adicto a la marihuana y me da vergüenza que todo el mundo ahora me diga falopero. Estoy siendo violentado por todos los frentes posibles (...) Solamente quiero cortar el vínculo y seguir con mi vida”.