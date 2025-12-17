Las rutas a la Costa con decenas de radares que controlarán la velocidad

Con la habitual secuencia veraniega en la que millones de turistas son atraídos hacia los destinos costeros, el Gobierno Provincial ya tiene en marcha un operativo de fiscalización de velocidades máximas en las rutas que incluye alrededor de 70 radares a lo largo de los principales corredores viales.

El dispositivo, que combina cinemómetros fijos y móviles, se enfoca en asegurar el cumplimiento de las velocidades máximas y prevenir accidentes en las rutas más transitadas. Hay que manejar con atención: las máximas van en una banda de los 120 kilómetros por hora hasta los 60 en los puntos de control, en general, en zonas urbanas y cruces.

El control se focaliza con esos aparatos en la Autovía 2, la ruta 11 (Interbalnearia), la ruta 63 y la ruta 74. Sólo la ruta 11, por ejemplo, ya cuenta con al menos 11 equipos de fiscalización.

El control no se limita a la velocidad, según se señala: también se refuerza la Ley de Alcohol Cero al Volante, vigente en toda la provincia, y la fiscalización de maniobras peligrosas como el uso de banquinas.

Las sanciones económicas por infracciones graves, según la escala que rige en la Provincia, pueden pasar el millón de pesos.

Una multa por exceso de velocidad o por alcoholemia positiva puede llegar alrededor de 1.333.000 pesos. Las sanciones son incluso mayores para quienes se nieguen a realizar el test de alcoholemia.

Para ver el listado completo de los radares, acceder al siguiente enlace: https://infraccionesba.gba.gob.ar/equiposDeConstatacion