Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Otro reclamo en la Ciudad por las muertes del fentanilo adulterado
Todo Estudiantes ya palpita la final: escasas plateas, micros a socios y Verón en cancha
El oficialismo fideliza aliados y busca aprobar el Presupuesto
Baja esperada: el riesgo país retrocedió pero los dólares subieron
Se arma el Gimnasia 2026: Martínez adentro, Zaniratto al caer y el gran deseo es Nacho Fernández
Los $4.000.000 del Cartonazo, para un estudiante: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA
El presidente electo chileno con Milei para afinar la buena sintonía
Avanzan con la reforma laboral y le ponen plazo al debate: viernes 26
Fuerte advertencia de los gobernadores del PJ, que reclaman obras
VIDEO. La agenda de LLA en la Ciudad: Seguridad vial y eliminación de tasas
El PBI creció en el tercer trimestre un 3,3% y esquivó la recesión
El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”
Alumnos de La Plata la “rompieron” en la Olimpiada de Matemática
Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil
Las rutas a la Costa con decenas de radares que controlarán la velocidad
Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente Javier Milei recibió hoy al electo mandatario de Chile José Antonio Kast en Casa Rosada, al cumplir su promesa de campaña de aceitar el vínculo entre ambas naciones.
Al término, se acercó a la reja que separa el Palacio de Gobierno y la Plaza de Mayo y enfatizó: “Todo va a estar bien. Vamos a tener una muy buena relación”.
El mandatario felicitó al candidato del Partido Republicano por el contundente triunfo por sobre la oficialista Jeannett Jara en la segunda vuelta electoral y le deseó éxitos en su gestión. “
“Qué triunfazo. Felicitaciones, fue glorioso”, sintetizó el mandatario cuando lo saludó.
A lo que el chileno respondió: “Un ejemplo”, y elogió además “la defensa férrea” que profesa Karina Milei al jefe de Estado.
A través de un breve comunicado, en Balcarce 50 remarcaron: “La elección de nuestro país como primer destino internacional del Presidente electo de Chile da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales”.
LE PUEDE INTERESAR
Avanzan con la reforma laboral y le ponen plazo al debate: viernes 26
LE PUEDE INTERESAR
Fuerte advertencia de los gobernadores del PJ, que reclaman obras
Asimismo, el libertario confirmó la participación en la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Chile, que tendrá lugar el próximo 11 de marzo.
Durante la primera reunión participaron la Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. “Felicitaciones, una alegría muy grande”, se la escucha plantear a la menor de los Milei.
Ambos mandatarios trazaron una hoja de ruta cuando Kast asuma la Presidencia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí