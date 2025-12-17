El presidente electo chileno con Milei para afinar la buena sintonía

El presidente Javier Milei recibió hoy al electo mandatario de Chile José Antonio Kast en Casa Rosada, al cumplir su promesa de campaña de aceitar el vínculo entre ambas naciones.

Al término, se acercó a la reja que separa el Palacio de Gobierno y la Plaza de Mayo y enfatizó: “Todo va a estar bien. Vamos a tener una muy buena relación”.

El mandatario felicitó al candidato del Partido Republicano por el contundente triunfo por sobre la oficialista Jeannett Jara en la segunda vuelta electoral y le deseó éxitos en su gestión. “

“Qué triunfazo. Felicitaciones, fue glorioso”, sintetizó el mandatario cuando lo saludó.

A lo que el chileno respondió: “Un ejemplo”, y elogió además “la defensa férrea” que profesa Karina Milei al jefe de Estado.

A través de un breve comunicado, en Balcarce 50 remarcaron: “La elección de nuestro país como primer destino internacional del Presidente electo de Chile da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales”.

Asimismo, el libertario confirmó la participación en la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Chile, que tendrá lugar el próximo 11 de marzo.

Durante la primera reunión participaron la Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. “Felicitaciones, una alegría muy grande”, se la escucha plantear a la menor de los Milei.

Ambos mandatarios trazaron una hoja de ruta cuando Kast asuma la Presidencia.