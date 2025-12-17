Baja esperada: el riesgo país retrocedió pero los dólares subieron

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Tras el anuncio del nuevo plan monetario y cambiario, el riesgo argentino cayó 10 por ciento. Los “verdes” aumentaron en todas sus versiones. La Bolsa y los bonos también en alza
El Merval cerró en alza, con acciones subiendo hasta 7%, mientras que el Riesgo País retrocedió 10% hasta los 561 puntos, luego del anuncio que realizó el Gobierno nacional sobre el nuevo plan monetario y cambiario.
El S&P Merval cerró con una suba de 0,72%, hasta los 3.034.429,20 puntos y los dólares subieron, de la mano del oficial.
En el panel líder, las principales subas fueron de Aluar (7,79%), Transener (4,49%) y Grupo Financiero Galicia (2,86%).
En Nueva York, los ADRs de la mayoría de las empresas cerraron con bajas. Los principales pérdidas fueron de Telecom Argentina (4,24%), Cresud (4,00%) y Loma Negra (3,24%).
En los títulos públicos, el AL30 subió 2,52% y el AL35 avanzó 2,67%; mientras que el Riesgo País se ubicó en 561 puntos tras caer 10%, según la medición de JP Morgan.
Los bonos en dólares subieron fuerte y el riesgo país tocó mínimos en casi un año, luego de lo que fueron los anuncios del Banco Central (BCRA) sobre cambios en el esquema cambiario que comenzarán a regir desde el 1° de enero. Por el contrario, el segmento de renta variable operó en “rojo” debido a que pesaron más los factores externos.
Caputo rechazó críticas y afirmó que comprarán más reservas
El oficialismo fideliza aliados y busca aprobar el Presupuesto
Las medidas del Gobierno, que contemplan una modificación de las bandas y un programa de acumulación de reservas -uno de los reclamos más insistentes del mercado en los últimos meses-, fueron bien recibidas por la city.
En tanto, el dólar oficial cerró en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización del Banco Nación, una suba de $15 respecto del cierre del lunes.
La suba de la divisa estadounidense se dio en medio de los anuncios que realizó el Banco Central de la República Argentina, que comunicó el nuevo cambio en las bandas de flotación y su intención de acumular más de U$S10.000 millones de reservas para el año próximo.
Con el nuevo esquema, el ministro de Economía recalcó que “de acá en adelante la inflación tiene que bajar”, ya que el programa económico “ha probado ser el más robusto de la época moderna”, en declaraciones a un programa de streaming.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.475 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.490.
El dólar blue cotizó en $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, con una suba de 1,37% en la jornada y quedando a $20 de la cotización oficial.
El dólar mayorista se ubicó en $1.455, subió 0,9% en la jornada y quedó a 64 pesos del techo cambiario (hoy en $1.519,02) que cambiará su forma de medición a partir del 2026. La misma estará anclada al último dato de inflación que difunda el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,78%% hasta $1.501,5, y el CCL (Contado Con Liquidación) hizo lo mismo hasta los $1.542,4 (0,91 por ciento).
