Un hermano Kovalivker pasó por Comodoro Py

Entregó su celular y dejó el tribunal. Mientras, el jefe de Seguridad de Nordelta fue a declarar. Bloquean a cajas de seguridad
El jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, se presentó ayer en los tribunales federales de Retiro para prestar declaración indagatoria en la causa por los supuestos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mientras el empresario Jonathan Kovalivker, uno de los directivos de la droguería Suizo Argentina, se presentó en Comodoro Py; dejó su celular, habría explicado porqué toma esa decisión y dejó los tribunales caminando.
De Vicentis se presentó pasado el mediodía en los tribunales federales de Retiro para prestar declaración indagatoria por supuesto encubrimiento, precisamente a Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina. Llegó al juzgado junto a su abogado defensor Guillermo Soares.
El viernes último la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue a secuestrar los teléfonos celulares de dos de los hermanos Kovalivker que viven en Nordelta; en el caso de Emmanuel lo interceptaron en su automóvil durante un recorrido por el barrio con sobres que tenían 200 mil dólares en su asiento de atrás.
Si bien al otro residente, Jonathan, no estaba en el lugar y en su casa se hallaron varias cajas fuertes, una de ellas abierta, ayer se presentó en Comodoro Py en la Fiscalía de Franco Picardi, a quien le dejó su celular para que sea peritado.
Por otro lado, Casanello dispuso ayer bloquear con una orden judicial el acceso a cajas de seguridad que puedan ser propiedad de los accionistas de la droguería Suizo Argentina, la familia Kovalivker.
En tanto, el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, sostuvo que el audio atribuido al ex titular de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo en el que se refiere a supuestas coimas “está claramente armado y compaginado”, por lo que “es una prueba inválida”.
Soto fue así el primer integrante del Gobierno que salió públicamente a plantear que el audio de Spagnuolo es apócrifo, luego de que el presidente Javier Milei evitara hacer mención al caso durante su discurso de ayer en la Corporación América.
