Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Política y Economía |La causa judicial por los audios

Un hermano Kovalivker pasó por Comodoro Py

Entregó su celular y dejó el tribunal. Mientras, el jefe de Seguridad de Nordelta fue a declarar. Bloquean a cajas de seguridad

Un hermano Kovalivker pasó por Comodoro Py

Jonathan Kovalivker

26 de Agosto de 2025 | 03:00
Edición impresa

El jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, se presentó ayer en los tribunales federales de Retiro para prestar declaración indagatoria en la causa por los supuestos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mientras el empresario Jonathan Kovalivker, uno de los directivos de la droguería Suizo Argentina, se presentó en Comodoro Py; dejó su celular, habría explicado porqué toma esa decisión y dejó los tribunales caminando.

De Vicentis se presentó pasado el mediodía en los tribunales federales de Retiro para prestar declaración indagatoria por supuesto encubrimiento, precisamente a Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina. Llegó al juzgado junto a su abogado defensor Guillermo Soares.

El viernes último la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue a secuestrar los teléfonos celulares de dos de los hermanos Kovalivker que viven en Nordelta; en el caso de Emmanuel lo interceptaron en su automóvil durante un recorrido por el barrio con sobres que tenían 200 mil dólares en su asiento de atrás.

Si bien al otro residente, Jonathan, no estaba en el lugar y en su casa se hallaron varias cajas fuertes, una de ellas abierta, ayer se presentó en Comodoro Py en la Fiscalía de Franco Picardi, a quien le dejó su celular para que sea peritado.

Por otro lado, Casanello dispuso ayer bloquear con una orden judicial el acceso a cajas de seguridad que puedan ser propiedad de los accionistas de la droguería Suizo Argentina, la familia Kovalivker.

En tanto, el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, sostuvo que el audio atribuido al ex titular de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo en el que se refiere a supuestas coimas “está claramente armado y compaginado”, por lo que “es una prueba inválida”.

LE PUEDE INTERESAR

Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para la Ciudad

LE PUEDE INTERESAR

Fuerte caída de acciones y bonos; el dólar oficial se volvió a disparar

Soto fue así el primer integrante del Gobierno que salió públicamente a plantear que el audio de Spagnuolo es apócrifo, luego de que el presidente Javier Milei evitara hacer mención al caso durante su discurso de ayer en la Corporación América.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Estudiantes hizo los deberes venciendo a Aldosivi 1 a 0 y Muslera es cada vez más valorado

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí

Ya fue: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio con un llamativo gesto 

Presuntas coimas: "Lule" Menem habló de "absoluta falsedad" y apuntó al kirchnerismo

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
+ Leidas

Nuevo revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA

FOTOS Y VIDEO. Tras el incendio del depósito, el barrio céntrico intenta recuperarse

¡"Vitória" y baile 8 a 0! El rival del Pincha ya mete miedo en Brasil

VIDEO. Pescó un Tiburón y llegó a lo más alto

Uno por uno

Convocan a la inauguración del sendero “El Coronillo”

“¡Gracias, Jefe!”: Milei salió a respaldar a Karina

Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para la Ciudad
Últimas noticias de Política y Economía

“¡Gracias, Jefe!”: Milei salió a respaldar a Karina

Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para la Ciudad

Fuerte caída de acciones y bonos; el dólar oficial se volvió a disparar

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática
Deportes
VIDEO. Pescó un Tiburón y llegó a lo más alto
Noche feliz, el Vasquito crece y Muslera, perfecto
Silva no duda: “Ni los mejores antes ni ahora los peores”
Minuto fatal: a River le arruinaron la noche
Boca aceleró las salidas del club de Vicente Taborda y Marcelo Saracchi
Policiales
VIDEO. Otra vez el fuego: hubo mucho pánico en el Centro
La teoría de la “mano negra” en la trama del fentanilo contaminado
Una joven detenida por un simulacro de fusilamiento
Una docente en la mira por presunto maltrato
VIDEO. En Villa Elisa el delito avanza y hay preocupación
Espectáculos
Fenómeno barrial: “Homo argentum” se une al club del millón
Tamara exprime el escándalo con Alberto Fernández
Zerboni, el villano de “Top Chef”: “Hay que tenerle respeto a la comida”
En el día de su cumple número 25, Nicky Nicole blanqueó con Lamine
El rapero desnudo se declaró inocente
Información General
Ensayan trasplante inédito: un pulmón de cerdo en un ser humano
Bastan tres días de limitar el teléfono para resetear la química cerebral imagen
Los números de la suerte del martes 26 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Plazos fijos, cuánto hay que depositar hoy para ganar $1.000.000 en 30 días: las mejores tasas
Crece el malestar psicológico: afecta a casi un tercio de los argentinos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla