Política y Economía |Impacto por el escándalo de los audios y el tema monetario

Fuerte caída de acciones y bonos; el dólar oficial se volvió a disparar

Los ADRs en Nueva York se derrumbaron hasta un 10 por ciento. La cotización de la moneda estadounidense alcanzó los $1.370

Fuerte caída de acciones y bonos; el dólar oficial se volvió a disparar
26 de Agosto de 2025 | 02:58
El ruido político imapcto en el mercado financiero argentino. El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró ayer en baja, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York se derrumbaron hasta 10% .

Mientras, la cotización del dólar oficial sube por cuarta rueda al hilo y alcanzó para la venta los $ 1.370 en el Banco Nación. Con estos precios, el tipo de cambio minorista se acerca a los máximos que había alcanzado a fines de julio.

El S&P Merval cayó ayer 4% hasta los 2.021.852,01 puntos.

En un panel líder donde se disputaron las bajas, tuvieron las mayores derrumbes las acciones de Transportadora de Gas del Norte (-10%), Comercial del Plata (-8,83%) y Metrogas (-8,51%).

Por el lado de las subas, Aluar fue la única que registró un resultado positivo. Sus acciones subieron 3,18%.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados muy negativos. Las máximas disminuciones fueron de Supervielle (-9,97%) y Edenor (-8,7%).

Caso contrario sucedió con Ternium (1,24%) y Despegar (0,21%), quienes fueron las únicas empresas con alzas.

En los títulos públicos, el AL30 perdió 0,9% y el AL35 cayó 0,94%; mientras que el Riesgo País se volvió a disparar y llegó a los 767 puntos, según la medición de JP Morgan. De todos modos creen con los fuertes retrocesos de ayer, se especula con que haya superado los 800 puntos lo que lo deja en el peor dato en los últimos 4 meses.

Desde Rava Bursátil atribuyeron los derrumbes en las acciones a “la incertidumbre política”, generada por los audios del exdirector de la Andis Diego Spagnuolo en donde refiere a supuestas coimas relacionadas con la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei; Pero también al “impacto de las tasas de interés en la economía real y balances empresariales”.

35 pesos más

Mientras, el dólar oficial cerró ayer en $1.330 para la compra y $1.370 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $35 respecto del último cierre.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.360 y $1.375 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.404.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, trepó $41 a $1.362. El volumen operado en el segmento de contado totalizó los u$s472,2 millones.

El dólar blue se cotizó en $1.345 para la compra y $1.365 para la venta, con una suba de 1,5% en la jornada.

Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.781.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP avanzó 2,3% a $1.362,22, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo un 2,2% a $1.365,65.

El co-fundador de Bull Road Investments, Gustavo Gardey, señaló al portal Ámbito, en cuanto al ruido político por las presuntas coimas en el seno del Gobierno, que “esto exacerba la caída de activos, al tiempo que los agentes económicos aprovechan el desplome para luego retomar posiciones con mejores precios de entrada, mientras se posicionan en tasas de interés a corto plazo con liquidez en mano, tal como el mercado de futuros, previo a los comicios”.

Nueva pulseada

Lo cierto es que el ministro de Economía, Luis Caputo, volverá a sostener hoy una pulseada con el sistema financiero, en medio del malestar de algunas entidades por la fuerte suba de tasas de interés.

El Tesoro deberá hacer frente a vencimientos por casi $14 billones, equivalentes a unos US$10.600 millones.

El objetivo de Caputo es renovar la mayor cantidad posible de estos pesos, porque todo remanente que quede podría ser destinado a comprar dólares, lo que presionaría aún más sobre el valor de la divisa norteamericana.

A mediados de agosto último, el Gobierno debió convalidar tasas que duplican la inflación y, sin embargo, solo pudo renovar el 60%, dejando afuera una masa de casi $6 billones.

El Gobierno eliminó en julio las Letras de Liquidez (LEFI) y el dólar subió casi 14%.

Ahora, deberá hacer frente a un escenario de tasas en alza.

 

Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Estudiantes hizo los deberes venciendo a Aldosivi 1 a 0 y Muslera es cada vez más valorado

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí

Ya fue: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio con un llamativo gesto 

Presuntas coimas: "Lule" Menem habló de "absoluta falsedad" y apuntó al kirchnerismo

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
Nuevo revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA

FOTOS Y VIDEO. Tras el incendio del depósito, el barrio céntrico intenta recuperarse

¡"Vitória" y baile 8 a 0! El rival del Pincha ya mete miedo en Brasil

VIDEO. Pescó un Tiburón y llegó a lo más alto

Uno por uno

Convocan a la inauguración del sendero “El Coronillo”

“¡Gracias, Jefe!”: Milei salió a respaldar a Karina

Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para la Ciudad
