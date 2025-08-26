Comesaña salvó la floja jornada de los argentinos

El tenis argentino tuvo una jornada con sabor agridulce en el inicio del US Open, donde la gran noticia llegó desde la mano de Francisco Comesaña (54º), quien logró un gran triunfo ante Alex Michelsen (32º) por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4.

De esta forma, el marplatense aseguró su lugar en la segunda ronda del último Grand Slam del año y su próximo rival será el británico Cameron Norrie (35º).

Por otro lado, Sebastián Báez (39º) no pudo cortar su mala racha en el circuito y sufrió una nueva eliminación temprana, esta vez a manos del sudafricano Lloyd Harris (353º), por 6-3, 7-5 y 6-4.

A su vez, el joven Federico Gómez (203º), que había accedido al cuadro principal desde la clasificación, luchó pero cayó frente al top 5 mundial, el británico Jack Draper por 6-4, 7-5, 6-7(7) y 6-2.