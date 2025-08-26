Tamara exprime el escándalo con Alberto Fernández

Tamara Pettinato vuelve a la televisión. Lo hará, según trascendió en las últimas horas, con un programa semanal que se emitirá por El Nueve, señal de la que se fue por la puerta de atrás tras su escándalo con el ex presidente Alberto Fernández luego de que se viralizaran polémicos videos de chichoneo en su despacho de la Casa Rosada. Precisamente en esa oficina, donde se toman las decisiones más importantes del país, el ex mandatario le decía a la hija de Roberto “Decime algo lindo”, y ella, ahora, burlándose de la situación, tomará esa frase para nombrar al ciclo con el que volverá a la televisión.

Según contó el periodista Guillermo Barrios, la polémica Tamara estará al frente de un programa que la tendrá entrevistando a políticos y que comenzaría a grabarse por estas horas.

Sería su regreso a la señal tras su comentada salida de “Bendita TV” tras su pelea con Beto Casella, quien opinó fuerte sobre esta novedad.

“Es lo último que me hubiera esperado, no porque no se lo merezca, que se la convoque como conductora de un programa. Yo no tengo nada contra Tamara pero cualquier título que remita a ese episodio, la perjudica”, manifestó el conductor.

Por su aprte, Yanina Latorre no dudó en asegurar que Tamara “vuelve a la televisión para joder a Beto Casella porque él no la quiso tener más en su panel”. Además, dijo que le “parece un horror que se llame así el programa”.

“usarla a mi favor”

“Elegí el nombre porque es mi frase de cabecera. Es lo que más me dicen”, bromeó entre risas, consciente de la polémica que todavía arrastra aquella situación.

Con humor, ironizó sobre cómo se viralizó esa expresión: “La gente en redes me pone esa frase, creen que son creativos”. Y añadió: “¿Por qué no apropiármela y usarla a mi favor?”. Aunque no confirmó si abrirá cada emisión con ese guiño, deslizó que dependerá de “cuánto quiera divertirse” en el vivo.

Contó además que será un programa corto, “de dos meses, hasta las elecciones” en el que entrevistará a los principales candidatos. Según trascendió se emitirá, en principio, una vez por semana.