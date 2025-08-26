Las presuntas coimas fueron un duro golpe para el mercado

Después de un fin de semana frenético, en el que solamente se habló sobre los audios de las supuestas coimas alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad, que apuntaron contra el círculo áulico del Presidente Milei (sobre todo sobre su hermana Karina y sobre Lule Menem, el que la ayudó a armar la estructura de LLA a nivel nacional), el mercado argentino atravesó el último lunes de agosto aturdido, como si le hubieran dado un potente golpe en la mandíbula.

Por supuesto, como la denuncia se inició con una movida de un abogado vinculado a Cristina Fernández, desde una parte del ring dijeron que, como ocurrió en muchas campañas electorales argentinas, que esto se trata de una operación para perjudicar al oficialismo, a menos de dos semanas de la elección bonaerense, para que la gente sienta menos inclinación por votar a favor del Presidente Milei y todo su proyecto de Gobierno. Mientras, irónicamente, desde el mundo K se acusó al ejecutivo de ser el gobierno más corrupto de la historia, tratando de llevar más agua para su molino.

Ayer, mientras todas las miradas estuvieron sobre Comodoro Py, tratando de encontrar alguna verdad entre los que de a poco fueron llegando para declarar o entregar sus celulares (algunos de los cuales no presentaron las claves para que fueran abiertos con facilidad), las consultoras desplegaron todas sus antenas para ver qué impacto puede tener todo esto en las urnas, no solo del 7 de septiembre, sino sobre todo en la del 26 de octubre.

Y como si fuera poco este cisne negro (que ya venía volando desde hace un año, pero fue puesto en el centro del escenario justo en este momento), apareció el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) medido por la Universidad Torcuato Di Tella, y el dato fue lapidario: aún antes de la aparición de este caso de las supuestas coimas, ese indicador sufrió una caída del 13,6% respecto de julio y del 16,5% contra agosto 24.

Y por supuesto, el mercado -que vota siempre antes- mostró el pulgar claramente hacia abajo. Subieron todos los dólares. El Banco Central siguió perdiendo reservas. Los bonos volvieron a perder precio. El riesgo país subió nuevamente (14 unidades, hasta 767 puntos básicos). Y nuevamente, la más perjudicada fue la Bolsa de Buenos Aires, que con buen volumen cayó 4%, con un inquietante desplome de hasta 10% en los ADR argentinos que cotizan en Wall Street.

Este escenario claramente negativo antecede a un nuevo test complicado para el ministro de Economía Luis Caputo, que ya venía con problemas por la alta tasa de interés y el estancamiento de la economía. Este miércoles llega un nuevo vencimiento de deuda en pesos, y habrá que ver si el Tesoro tiene que volver a pagar tasas superiores al 70% anual, algo que está empezando a comerle el superávit financiero al Gobierno, que de hecho ya terminó en rojo el mes pasado.

Hasta el viernes se venía computando que este miércoles había un vencimiento de títulos en pesos por $13,8 billones, pero con sus habituales conejos de la galera, como de esa deuda 4,7 billones estaban en el BCRA, Caputo le canjeó esos papeles a Reconquista 266, entregándole un título que vencerá más adelante. Por lo que el desafío de este miércoles será de $9,1 billones (equivalentes a US$ 6.650 millones).

Lo que los inversores y los bancos decidan ante este vencimiento es crucial, ya que hoy mismo los bancos siguieron pagando un promedio de 45% anual por los plazos fijos de plata chica, pero para conseguir depósitos grandes (por más de $1.000 millones) tuvieron que elevar aún más la denominada tasa Tamar, que pasó del 78,2% anual del viernes a un impagable 79,1% anual de este lunes.

Para conseguir que el mercado local siga renovando sus posiciones en títulos, y que los pesos que vencen no se vayan al dólar, la Secretaría de Finanzas entregó un menú en el que se ofrecen cinco títulos vinculados a tasa en pesos. Y dos letras atadas al dólar. En detalle se ofrece una letra del tesoro nacional capitalizable en pesos con vencimiento 30 de septiembre de 2025 (S30S5 - reapertura), una letra del Tesoro nacional capitalizable en pesos con vencimiento 16 de enero de 2026 (S16E6 - reapertura), una letra del Tesoro nacional en pesos a tasa Tamar con vencimiento 16 de enero de 2026 (M16E6 - reapertura), una letra del Tesoro nacional en pesos a tasa Tamar con vencimiento 27 de febrero de 2026 (M27F6 - nueva) y una letra del Tesoro nacional capitalizable en pesos con vencimiento 27 de febrero de 2026 (S27F6 - nueva). Y, además, como instrumentos vinculados al dólar, se presenta una letra del Tesoro nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de septiembre de 2025 (D30S5 - nueva) y una letra del Tesoro nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 16 de enero de 2026 (D16E6 - reapertura).

Este arranque de semana ciertamente pesimista que se vivió en Argentina se encontró también con un día complicado en los mercados externos. El tema que está dominando, no solo a EE.UU. sino a casi todos los países europeos e incluso algunos asiáticos, es que los Bancos Centrales se preparan para bajar sus tasas de interés, ya que sus mercados laborales están flojos, pero sin que los signos de inflación hayan terminado de desaparecer, lo cual plantea riesgo de estanflación o, si las cosas no mejoran, incluso posibilidades de recesión.

De ese modo, a contramano de lo esperado, hubo un repunte para las tasas largas de EE.UU.: se pagó 3,9% anual a 1 año de plazo, 3,8% anual a 5 años, 4,3% anual a 5 años y 4,9% anual a 5 años. Y con esa estructura, en el exterior el dólar subió 0,9% contra el euro, 0,7% en Suiza y Chile, 0,6% en Japón y 0,5% en México y contra la libra, pero bajó 0,1% en Brasil y cedió 0,2% en China.

Mientras tanto, el mercado argentino sufrió un día cambiario ciertamente complicado. Con el dólar oficial a $1.367,98, el BCRA no intervino en el mercado de cambios, pero al final del día la autoridad monetaria siguió con una oferta y demanda de dólares descompensadas, por lo que perdió reservas por otros US$ 55 millones. Y detrás de eso todos los dólares saltaron: el dólar oficial subió $30,75 hasta $1.367,98, el blue subió $20 hasta $1.365, el Senebi subió $32,09 hasta $1.373, el MEP subió $31,09 hasta $1.358,95 y el contado con liqui subió $29,06 hasta $1.362,68. Por lo que la brecha entre oficial y blue fue negativa de 1% y la del CCL con el mayorista fue del 0%.

Durante la última semana el riesgo país trepó 61 puntos, empieza a acercarse nuevamente a los 800 puntos básicos, alejando al Gobierno argentino de la posibilidad de acceder al mercado voluntario de capitales. Y, teniendo en cuenta que tras la elección de octubre hay que pagarle al FMI US$ 7.400 millones, los títulos públicos volvieron a trastabillar. Con doble volumen y muy diversificado, los bonos argentinos bajaron este lunes 0,7%, generando inquietud porque la sombra de una nueva reestructuración no desapareció.

El rebote en las tasas norteamericanas, más la chance de estanflación y la llegada de algunos balances que no cayeron demasiado bien, determinó una rueda en rojo en la Bolsa de Nueva York, con baja del 0,8% para el Dow, descenso del 0,4% para el S&P y merma del 0,2% para el Nasdaq. Al tiempo que la Bolsa de San Pablo subió 0,1% y la de México bajó 1,2%.

Pero lo peor de todo el espectro estuvo otra vez en el mercado bursátil argentino, que anotó una nueva caída, hasta colocar a las acciones en el menor nivel de los últimos diez meses. Con $136.812 millones operados en acciones y $132.374 millones en Cedears, la Bolsa de Buenos Aires bajó 4%. Mientras que los ADR argentinos que se transan en Nueva York terminaron con una caída en bloque del 4% al 10% para Supervielle, Edenor, Macro, BBVA, Central Puerto, Pampa E, Galicia, TGS, Telecom YPF, IRSA, Bioceres y Loma Negra.

Por último, con tensión en Medio Oriente, por un nuevo ataque de Israel, y clima aún muy enrarecido entre Ucrania y Rusia, los commodities también muestran una tendencia híper selectiva. Así, hubo una suba del 1,4% para el petróleo. Los metales preciosos estuvieron sin fuerza. Los metales básicos no contaron con cotizaciones consistentes ya que se celebró el "Summer Bank Holiday" en el mercado británico. En Chicago, hubo subas leves para el trigo y el maíz, y baja para la soja. En Rosario hubo un descenso para el trigo, con cambios mínimos en el resto de los granos. Y otro dato llamativo fue una caída del 4% para el Bitcoin con descensos de hasta el 6% para el resto de las criptomonedas.

Falta muy poco para que se vote en Provincia de Buenos Aires, pero faltan exactamente dos meses para la elección nacional de mediano término. ¿Logrará el Gobierno demostrar qué sucedió? ¿Hubo coimas realmente? ¿Es esto una operación política que estuvo guardada exactamente un año para ser liberada en este momento? Hay que tener en cuenta, además, el daño que quieren provocar los legisladores opositores en el Congreso, en medio de sorprendentes paros en escala para los vuelos argentinos, sin contar además el encadenamiento que habrá de marchas gremiales del helicóptero. Será un mes intenso, y veremos si eso influye o no en los votantes.

