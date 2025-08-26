El Fortín ganó en Mendoza y es escolta de la zona B

Vélez sopló fuerte y adelantó el zonda en Mendoza. Venció 2-0 a Godoy Cruz. Además, igualó la línea de los 11 puntos en la zona B, junto a San Lorenzo.

Las emociones llegaron el la primera mitad, con un Fortín envalentonado tras la clasificación a cuartos de final de Libertadores, y con más firmeza en las decisiones. A pesar de esto, el primer grito para los velezanos fue mala fortuna del Bodeguero, ya que tras un buscapie Mendoza quiso despejar y terminó convirtiendo en su propio arco. De esta forma, Vélez amplió la ventaja con un golazo de tiro libre de Carrizo que la colocó en el ángulo de Petroli.

Ya en el complemento, Godoy salió con los tapones de punta en busca de conseguir el descuento. Chances no le faltaron, pero falló en el toque final, además de las buenas respuestas de Marchiori. Por otro lado en la segunda media hora de partido, el Mellizo movió el banco y ordenó el ingreso de Lanzini para que haga su debut con la camiseta de la V.

De esta forma, el Fortín se mete entre los tres primeros, mientras que los mendocinos no acumulan victorias en el torneo.