"Montañas de ampollas de fentanilo": la Justicia pidió que intervenga urgente Medio Ambiente

El Juzgado Federal de la Plata a cargo del juez Ernesto Kreplak, solicitó la intervención urgente del área de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires tras conocerse las imágenes de las "montañas" de ampollas de diferentes eh drogas que estaban al aire libre en uno de los laboratorios involucrados en el causa del fentanilo mortal.
El Laboratorio Ramallo, perteneciente a los hermanos García Furfaro, está ubicado en el Parque Industrial de Ramallo y tiene varias hectáreas. Antiguamente, era de una empresa alemana y hace algunos años se vendió y se instaló el laboratorio.
Pero en medio de los edificios, dentro del predio se encontró un espacio con un contenido particular: una montaña de ampollas rotas o abiertas de fentanilo, ranitidina, diclofenac y otras drogas, al aire libre, sin ningún tipo de precaución ni resguardo.
Según publicó TN, son las que se descartaban en el proceso de producción, sin ningún tratamiento y generando contaminación en napas y en el propio predio. Entre los motivos del deshecho estaban: la ruptura del recipiente, la mala calidad del producto o la contaminación.
EN DESARROLLO
