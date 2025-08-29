El ingreso al barrio La Armonía ya tiene calles mejoradas, obras hidráulicas y más iluminación

Se anunció este viernes el mejoramiento de la calzada de la calle 621 desde 137 hasta 143, en el ingreso al barrio La Armonía de la localidad de Arana. Se trata de una obra que contempló tareas hidráulicas y la optimización del alumbrado público.

Los trabajos fueron realizados en el marco del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano que ejecuta la Comuna en todo el partido, que en La Armonía también incluirá el refuerzo del alumbrado público en la calle 600.

Como antesala de la ejecución del plan en el barrio, el Municipio había conformado su Junta Comunal para escuchar las inquietudes de los vecinos y compartir propuestas tendientes a mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

Además, en la localidad de Arana también avanza la iniciativa con un proyecto que contempla la ejecución de 25 nuevas calles, la iluminación de 17 arterias y la reparación de 1.500 luminarias.