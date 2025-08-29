Fiesta amarilla a 30 años de la gloria: La Plata Rugby Club homenajeó a los campeones de 1995

Filtran nuevos audios de Diego Spagnuolo: Karina Milei y Lule Menem, más complicados
Anoche, el quincho de La Plata Rugby Club se iluminó con historias y nostalgia: gran parte del plantel campeón de 1995 se reunió para celebrar aquel hito, acompañado por directivos de entonces, referentes institucionales de aquel momento, miembros actuales de la comisión directiva y numerosos socios. Fue un reencuentro cargado de emoción y orgullo en Gonnet, que volvió a teñir de amarillo el corazón del club.
Treinta años atrás, el 12 de agosto de 1995, el club se consagraba campeón del Torneo de la Unión Argentina de Rugby (UAR) tras golear 51-17 a Olivos en Gonnet, coronando una campaña histórica con 15 victorias sobre 17 y un promedio de 30 puntos por partido. Aquel año no solo fue un golpe de cara al rugby local, sino también el último torneo organizado por la UAR antes de que naciera la Unión de Rugby de Buenos Aires.
Germán Llanes, Julio Brolese, los hermanos Angaut, Cristián Mendy, Federico Brea, Cococho Saulnier, , Matías Zuccheri, Painé Calandra, Polilla García Munitis, Martín Festa, Fernando Cafasso, Marcial Gomila, Pantera Oviedo, Guillermo Pujol, Rolando Porreca y muchísimos más se hicieron presentes. Por supuesto los entrenadores de la época, con Gonzalo Albarracín a la cabeza.
En la reunión de anoche, se reconocieron los nombres que forman parte de esa leyenda. Ese plantel estaba conformado por Federico Alegre, Alberto Angaut, Alejandro Angaut, Guillermo Angaut, Federico Boffi, Federico Brea, Julio Brolese, Painé Calandra, Nicolás Caro, Agustín Carrara, Juan Pedro Chávez, Alberto Dacal, Martín Festa, Pablo García Munitis, Marcial Gomila, Santiago Kraiselburd, Germán Llanes, Diego Marchán, Julián Manuele, Cristian Mendy, Esteban Meneses, Martín Oriozabala, Mauricio Pellicena, Leandro Porreca, Guillermo Pujol, Sebastián Rondinelli, José Ignacio Saulnier, Federico Sica y Matías Zucceri.
Ellos compartieron anécdotas inolvidables -como aquella gira por Europa que pulió el estilo de juego innovador, el salto masivo a la pileta del club tras el triunfo, las caravanas por la ciudad, y hasta una peregrinación a la Catedral seguida por la música de Virus-, relatos que revivieron la marea amarilla que colmó La Plata hace tres décadas. Gonzalo Albarracín y Gabriel Domínguez como entrenadores y Mario Barandiarán de head coach, la estrategia desde afuera.
También estuvieron presentes figuras fundacionales y dirigenciales de aquel momento -en 1995 presidía Jorge Cafasso-, que acompañaron al equipo en su epopeya, así como los referentes actuales que sostienen el legado institucional. Hubo saludos cálidos, brindis compartidos y momentos de reconocimiento: se destacó la continuidad entre pasado y presente, y cómo aquel título de 1995 se convirtió en faro de una identidad colectiva forjada en esfuerzo, camaradería y orgullo canario.
