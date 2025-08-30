Argentina, ante Canadá, por las semifinales

La FIBA AmeriCup 2025 entró en su fase decisiva tras una jornada de cuartos de final marcada por la superioridad de los favoritos y la eliminación de históricos contendientes.

Canadá, Estados Unidos, Argentina y Brasil sellaron su pase a semifinales con actuaciones sólidas y diferencias amplias en el marcador para convertirse en los cuatro mejores seleccionados del continente.

En el duelo más parejo de la jornada, la selección argentina logró imponerse por 82 a 77 ante Puerto Rico en los minutos finales gracias a una gestión precisa del balón y una defensa ajustada. El equipo dirigido por Pablo Prigioni enfrentará a Canadá en semifinales.

Mientras que Brasil, que en semifinales chocará nada menos que con Estados Unidos, mostró su mejor versión ofensiva y neutralizó los intentos dominicanos de remontada para cerrar 94 a 82 ante República Dominicana.