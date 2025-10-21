Operativos contra desarmaderos clandestinos en La Plata: varios talleres clausurados y numerosas autopartes secuestradas

El dólar rompió la barrera de los $1.500: rebotaron los bonos y Riesgo País no cede
El dólar rompió la barrera de los $1.500: rebotaron los bonos y Riesgo País no cede
En una acción conjunta por las fuerzas de seguridad y control municipal, se realizó un operativo de alcance regional en La Plata destinado a combatir el funcionamiento irregular de talleres mecánicos y desarmaderos que operaban sin habilitación ni documentaciones válidas.
El procedimiento, que se desarrolló en distintos puntos de la capital provincial, incluyendo talleres de Villa Elisa, City Bell y Melchor Romero, culminó con la clausura de al menos cuatro locales, el secuestro de autopartes sin respaldo legal y la imputación de sus titulares.
En City Bell, uno de los talleres clausurados se ubicaba en la calle 139 entre 526 y 527, donde se encontró una gran cantidad de autopartes de motos sin documentación ni registro. En Melchor Romero, un local de motos en la intersección de 531 entre 162 y 163 fue intervenido tras detectar una motocicleta con pedido de secuestro activo. El titular, un hombre de 46 años, fue aprehendido. Otro taller clausurado estaba en Villa Elisa, ubicado en 1 entre 45 y 46, por operar sin habilitación municipal ni registro policial correspondiente.
Los titulares de los talleres fueron imputados por infracción a leyes específicas, aunque recuperaron la libertad bajo el artículo 161 del Código Procesal Penal, en tanto avanza la investigación judicial.
La operación se enmarca en una serie de controles que buscan frenar el mercado ilegal de autopartes y garantizar que los talleres mecánicos y desarmaderos cuenten con habilitación, documentación y medidas de seguridad. A nivel regional, este tipo de intervenciones ha permitido el secuestro de cientos de piezas irregulares y la clausura de predios ilegales.
