La Reserva de Estudiantes empató y quedó complicado: las chances para clasificar a la fase final del Torneo Proyección

La Reserva de Estudiantes igualó 1-1 en su visita a Tigre. El gol del elenco que dirige Jonatan Schunke lo anotó Ciro Spaletta sobre el epílogo del encuentro. Con este resultado y a falta de una fecha por jugar el Pincha aún mantiene chances matemáticas de quedarse con el sembrado 8 y así acceder a la fase final del Torneo Proyección Clausura 2025.

¿Cómo alcanzaría la clasificación Estudiantes? Tiene la obligación de vencer en la última fecha a su par de Argentinos Juniors y por una diferencia de dos goles, y además que además Barracas Central pierda los dos partidos que tiene por delante. El Guapo jugará mañana su encuentro de esta jornada visitando a Unión y cerrará la otra semana como local de Huracán. Si llegase a sumar un punto terminará con el sueño albirrojo.

El equipo que dirige Jonatan Schunke sufrió muchas variantes en este torneo porque la base del equipo que lo llevó a pelear los últimos campeonatos se vio alterada porque la mayoría de sus jugadores fueron promovidos al plantel de Primera División.

Hoy en Victoria formó con Rodrigo Borzone; Ezequiel Orbe, Santiago Filippini, Lautaro Fernández, Jorge Georgieff; Rodrigo González, Galo Galarza, Mateo Araujo, Franco Basualdo; Benjamín Sagües Barreiro y Franco Domínguez. Luego ingresaron Juan Pablo Arango, Tobías Ganduglia, Matías Contrera, Thiago González y Ciro Spalletta (gol en el descuento). En el primer tiempo se fue expulsado el defensor Filippini.