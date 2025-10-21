Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Espectáculos

Recrudeció la guerra por la sucesión de Jorge Lanata

Recrudeció la guerra por la sucesión de Jorge Lanata
21 de Octubre de 2025 | 18:36

Escuchar esta nota

Elba Marcovecchio y Bárbara Lanata -junto a Lola- tensaron aún más su relación, ya que la joven deberá cambiar de abogado a poco tiempo de que se defina por completo la sucesión de los bienes de Jorge Lanata y ahora se puso sobre la mesa, las joyas por las que Elba fue acusada de “ladrona”.

Mientras, según informó el periodista Alejandro Castelo, Bárbara cambiaría de abogado por cuestiones de salud, la letrada se encuentra en Europa por motivos de la causa que lleva adelante como defensora de Mauro Icardi durante su divorcio con Wanda Nara.

El mismo Castelo indicó la necesidad de una auditoría entre las partes ya que el conflicto parecería no tener una resolución cerrada. Es que la misma hija del comunicador había mandado un mail a un grupo de personas para averiguar el DNI de Elba, sin embargo Marcovecchio le habría respondido con el pedido de que no la “arrobe” más.

Más allá de la necesidad de adquirir ese dato por parte de la joven, tal como explicó el periodista, de ahora en más, le enviará correos sólo a los abogados porque, si bien un correo electrónico no sería un problema, la relación estaría cada vez peor.

No obstante, se conoció que el testamento del reconocido periodista contendrá entre sus líneas los departamentos en la calle Esmeralda -CABA-, la casa en José Ignacio -Punta del Este- y los cuadros en las viviendas que serán tasados.

La misma Bárbara habría puesto sobre la mesa la posesión de algunas joyas en manos de la abogada. Así como los relojes que la letrada se habría llevado bajo las cámaras de seguridad que, más tarde, los videos de las mismas se viralizaron antes del fallecimiento.

LE PUEDE INTERESAR

Una multa millonaria: Icardi denunció a Wanda Nara por el video de Martín Migueles con una de sus hijas

LE PUEDE INTERESAR

Fabiola prendió el ventilador: "Yo sabía lo que pasaba entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato"
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Paros en la UNLP de los docentes y nodocentes: cómo afecta a colegios y facultades de la UNLP

En fotos y videos | Cerraron la sede por una protesta de los hinchas

EN FOTOS - Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Bonaerenses: todos los deportes ganadores

Gimnasia, a tres puntos del abismo: la lucha de sus rivales y qué necesita para salvarse

IPS: el pago de jubilaciones comienza el 30 de octubre

En una secundaria de La Plata denuncian la paralización de las obras de su edificio propio: el drama de un sueño postergado

VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata

VIDEO. Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores
Últimas noticias de Espectáculos

Una multa millonaria: Icardi denunció a Wanda Nara por el video de Martín Migueles con una de sus hijas

Fabiola prendió el ventilador: "Yo sabía lo que pasaba entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato"

Robert De Niro destrozó a Donald Trump: "Quiere lastimar a la gente, no tiene empatía, no le importa nada"

Fabiola Yañez habló por primera vez sobre los videos de Alberto Fernández y Tamara Pettinato
La Ciudad
Taxistas, remiseros y transportistas escolares de La Plata marcharán mañana contra las APP
Cartonazo vacante | El pozo salta a $6.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
El CAM cumple un año en La Plata: más de 200 mil trámites y menos tiempo de espera
21/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Paro universitario y un "animal" del arte en La Plata
Maratón quirúrgica en la Provincia: realizan mil cirugías de vesícula en cinco días
Deportes
VIDEO. Luis Advíncula chocó y fue denunciado por un intento de fuga: "¿Adivinen si la policía labró un acta?"
VIDEO. Elecciones en Gimnasia: el posteo de Carlos Anacleto para anunciar su candidatura por Usina Tripera
Gimnasia, a tres puntos del abismo: la lucha de sus rivales y qué necesita para salvarse
Max, tras el error en el clásico: "Voy a defender este escudo hasta el último día, pase lo que pase"
EN FOTOS - Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Bonaerenses: todos los deportes ganadores
Policiales
Video, desde el aire | Impactante incendio se devoró por completo una casa en una quinta de Punta Lara
Pidieron perpetua contra el hombre acusado de prender fuego y matar a su pareja en La Plata
Vandalizaron la tumba de Johana Ramallo en La Plata: su mamá denunció un acto intimidatorio
VIDEO. Locura al volante: en pleno corazón de City Bell, un camión arrastró dos autos y se dio a la fuga
La familia de Natalia, víctima del tránsito en La Plata, busca imágenes y testigos del accidente
Información General
"El escritor del Hampa": Rodolfo Palacios llega a La Plata para una charla sobre periodismo y crimen
VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata
En la NASA buscan competidores para SpaceX
Mató a un pumita y la pena fue terminar la escuela
Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla