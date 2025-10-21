Recrudeció la guerra por la sucesión de Jorge Lanata

Pidieron perpetua contra el hombre acusado de prender fuego y matar a su pareja en La Plata
Elba Marcovecchio y Bárbara Lanata -junto a Lola- tensaron aún más su relación, ya que la joven deberá cambiar de abogado a poco tiempo de que se defina por completo la sucesión de los bienes de Jorge Lanata y ahora se puso sobre la mesa, las joyas por las que Elba fue acusada de “ladrona”.
Mientras, según informó el periodista Alejandro Castelo, Bárbara cambiaría de abogado por cuestiones de salud, la letrada se encuentra en Europa por motivos de la causa que lleva adelante como defensora de Mauro Icardi durante su divorcio con Wanda Nara.
El mismo Castelo indicó la necesidad de una auditoría entre las partes ya que el conflicto parecería no tener una resolución cerrada. Es que la misma hija del comunicador había mandado un mail a un grupo de personas para averiguar el DNI de Elba, sin embargo Marcovecchio le habría respondido con el pedido de que no la “arrobe” más.
Más allá de la necesidad de adquirir ese dato por parte de la joven, tal como explicó el periodista, de ahora en más, le enviará correos sólo a los abogados porque, si bien un correo electrónico no sería un problema, la relación estaría cada vez peor.
No obstante, se conoció que el testamento del reconocido periodista contendrá entre sus líneas los departamentos en la calle Esmeralda -CABA-, la casa en José Ignacio -Punta del Este- y los cuadros en las viviendas que serán tasados.
La misma Bárbara habría puesto sobre la mesa la posesión de algunas joyas en manos de la abogada. Así como los relojes que la letrada se habría llevado bajo las cámaras de seguridad que, más tarde, los videos de las mismas se viralizaron antes del fallecimiento.
