Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Policiales |Cerca de plaza sarmiento

“¡Dale, tirale!”: le sacaron la moto y antes de irse le dispararon en una pierna

“¡Dale, tirale!”: le sacaron la moto y antes de irse le dispararon en una pierna
21 de Octubre de 2025 | 01:51
Edición impresa

Fue un instante. Apenas un respiro entre la entrega de un pedido y el vértigo de la violencia. Ocurrió el domingo por la noche, alrededor de las 22.30, sobre la avenida 66 entre 21 y 22.

Un repartidor de 58 años, que trabajaba para una aplicación de envíos, fue abordado por tres jóvenes que lo interceptaron a pie. Uno de ellos, sin rodeos, lanzó el grito que dio inicio a la pesadilla: “¡Dame la moto!”.

El trabajador, acostumbrado a moverse con prudencia entre calles oscuras y clientes apurados, entendió que no había margen para la valentía. Les indicó que las llaves estaban puestas, en un intento desesperado por preservar su vida.

Pero la escena, lejos de calmarse, escaló en segundos. “¡Dale, tirale!”, ordenó otro de los agresores. Entonces, el calificado como el “más alto” del grupo sacó un revólver y apretó el gatillo.

El disparo resonó como un trueno en la quietud de la noche. La bala rozó el muslo izquierdo del repartidor, provocándole una herida leve pero suficiente para inmovilizarlo por unos segundos.

“Pensé que me mataban”, confió más tarde, todavía temblando, a una vecina que se acercó a auxiliarlo. Los delincuentes, en tanto, no se conformaron con la moto: exigieron también su teléfono celular.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Indagaron al joven pirómano de Altos de San Lorenzo

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Quedó en una celda solo y con monitoreo durante todo el día

Ante la negativa, y quizás temiendo la llegada de alguien más, huyeron rápidamente con el vehículo, dejando atrás el eco del disparo y el olor a pólvora.

El hombre quedó solo, en medio de la avenida, con la pierna entumecida y ensangrentada y el corazón acelerado. A pocos metros, una vecina que escuchó la detonación salió a la vereda y llamó al servicio de emergencias.

Minutos después, una patrulla policial llegó al lugar y constató que la víctima, aunque en estado de shock, no presentaba lesiones graves. Fue asistido en el sitio y trasladado más tarde para su evaluación médica.

La reconstrucción posterior del hecho, tomando como base cámaras privadas, permitió establecer que los ladrones eran tres adolescentes. Dos de ellos vestían camperas azules con capucha, mientras que el tercero -el que disparó- llevaba un buzo gris.

Para colmo de males, el rodado sustraído, una motocicleta que el repartidor usaba a diario para su trabajo, tenía el tanque lleno. El caso fue caratulado como “robo calificado por el uso de arma de fuego” e interviene la fiscalía de turno.

Vecinos de la zona describen el episodio como una muestra más del clima de inseguridad que golpea a quienes residen en la zona. “No es la primera vez que pasa. Cada semana hay un asalto distinto. Esta vez podría haber costado una vida”, comentó una frentista que prefirió no dar su nombre.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Paros en la UNLP de los docentes y nodocentes

En fotos y videos | Cerraron la sede por una protesta de los hinchas

Firma del “swap”: el Gobierno logró el “respaldo esperado”

Con la CGT y sin Taiana, Kicillof cruzó a Milei: “Fracaso al cuadrado”

VIDEO. Tiempos violentos: una pelea expuso la realidad de un barrio

Cristina Kirchner, subida a la campaña con los ojos en la interna

Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

Argentina B&B: el gobierno ha quedado intervenido por la dupla Bessent & Bennett
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Tiempos violentos: una pelea expuso la realidad de un barrio

Entraron a los tiros en una carnicería de Olmos

Cayeron dos “abre autos” en un operativo cerrojo

“Estoy en paz, mi hijo ahora está a salvo”
Deportes
José Sosa: “Ganar un clásico es todo”
Nelson Insfrán: “Nos quedan tres finales, hay que salir a ganar”
Paredes quedó condicionado por la amarilla
San Lorenzo “madrugó” a Atlético y sigue en la pelea
Unión, con la necesidad de ganarle a Defensa
Información General
VIDEO. Macabro hallazgo: descubren animales mutilados
En la NASA buscan competidores para SpaceX
Mató a un pumita y la pena fue terminar la escuela
Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá
La Ciudad
Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores
Tasas del descubierto, en alza: posibles atrasos en la cadena de pagos
Día del Seguro: una celebración que invita a cuidar y mejorar
La Fundación Sumando Voluntades entregó alimentos
Capital Chica cumplió 89 años y lo festejó a pura emoción
Espectáculos
“27 noches”: el caso real que inspiró la película de Netflix
“Lupin”: en la vida como en la serie, el robo al Louvre
Festival de Baterías: las “batas” vuelven a sonar en el Pasaje Dardo Rocha
Rial podría ser la nueva cara de “Bendita TV”
Chechu Bonelli estaría viviendo un nuevo romance

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla