Barcelona goleó 6 a 1 al Olympiakos y dedicatoria especial de Lamine Yamal para Nicki NIcole

El Barcelona goleó este martes al Olympiakos por 6-1 en Montjuic, en la tercera jornada de la Liga de Campeones, gracias sobre todo al hat-trick de Fermín López.

El jugador andaluz (7, 39) firmó un doblete en la primera mitad, diferencia que redujo el marroquí Ayoub El Kaabi (53) de penal. Sin embargo, la expulsión del argentino Santiago Hezze (57) acabó con las esperanzas griegas de remontar el encuentro.

Fermín selló su hat-trick en el minuto 76. Lamine Yamal, de penal (68), y Marcus Rashford (74, 79) se unieron también a la fiesta ante el conjunto de El Pireo, dirigido por el español José Luis Mendilibar.

El Barça suma así su segunda victoria en la Champions tras ganar al Newcastle (1-2) en la primera jornada y perder ante el París Saint-Germain en la segunda (1-2).

Ante un Olympiakos valiente, que avisó a los 20 segundos con un latigazo del portugués Daniel Podence sobre la portería del polaco Wojciech Szczesny, Fermín sacó provecho de las escasas ocasiones de gol de las que gozó el Barça en la primera mitad.

Los pupilos de Mendilibar llegaron al área local con más facilidad, pero la contundencia del jugador andaluz marcó la diferencia.

La fortuna cayó de parte de Fermín después de que Lamine Yamal se deshiciera de su marcador y dejara en el suelo al arquero Konstantinos Tzolakis en el primer gol. El balón quedó suelto para que el mediocentro de 22 años lo empujara dentro de la red ante dos defensas.

El equipo heleno inquietaba en el ataque hasta que Pedri González se lanzó a robar un balón que llegó a Dro Fernández y éste cedió a Fermín, que amagó dentro del área para anotar con la zurda.

Tras la reanudación, el equipo griego salió en tromba para intentar dar la vuelta al resultado, pero se quedó a medio camino. El árbitro anuló un tanto al Olympiakos por fuera de juego, pero en esa misma jugada Eric García había golpeado el balón con su mano derecha dentro del área.

El marroquí Ayoub El Kaabi transformó el penal con un disparo perfecto al poste derecho, inalcanzable para Szczesny. Este gol animó a los visitantes, que empezaron a creer en la remontada.

Sin embargo, Hezze recibió la segunda tarjeta amarilla por una leve manotazo a Marc Casadó en la lucha por el esférico y cambiaron de nuevo las tornas.

A partir de ahí se desató el poderío ofensivo del Barcelona. Primero con un penal de Tzolakis a Rashford, que Yamal ejecutó a la perfección tras engañar al arquero griego.



Después, el lateral Álex Balde entregó la pelota a Rashford, quien desde dentro del área la colocó al palo corto frente a un Tzolakis que se quedó inmóvil.

Luego, tras un recorte formidable del sueco Roony Bardghji, que recién había salido al césped, el esférico acabó en las botas de Fermín, que no perdonó de nuevo con la zurda al primer toque.

Y para el set final, Pedri filtró un servicio largo para Rashford, quien rompió el fuera de juego y remató raso ajustado al poste izquierdo.

"Mi primer hat-trick con el Barça. Un sueño cumplido. Muy contento y a seguir trabajando. Ahora iré al vestuario para que me firmen el balón todos", declaró Fermín a Movistar+, que se convirtió en el primer jugador español del Barça que logra un triplete en la Liga de Campeones.

La estrella del partido afirmó que el equipo necesitaba una victoria así. "Acabamos con buenas sensaciones; ahora, a pensar en El Clásico" contra el Real Madrid en LaLiga, que se disputará el domingo. El centrocampista fue uno de los siete jugadores formados en La Masia que salieron al inicio del partido en el césped del estadio olímpico de Montjuic.

El técnico culé, Hansi Flick, elogió al canterano: "Tiene un gran potencial, ahora será diferente su dinámica, se coloca bien", señaló antes de subrayar que sus dos primeros goles fueron muy importantes para el devenir del partido.

Contra el Real Madrid, el preparador alemán precisó que necesitará no sólo a Lamine, sino a todos para ganar en el Santiago Bernabéu. "Nos tenemos que preparar bien", avisó Flick.