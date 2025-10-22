Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

El Mundo |Tensión por la guerra

Cortocircuito entre Trump y Putin y chau encuentro

Cortocircuito entre Trump y Putin y chau encuentro
22 de Octubre de 2025 | 01:06
Edición impresa

El presidente estadounidense, Donald Trump, no se reunirá a corto plazo con su homólogo ruso Vladimir Putin en Budapest como había anunciado la semana pasada, ante la falta de progresos en las negociaciones de alto el fuego en Ucrania.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habló por teléfono con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, después de que Trump anunciara que los dos altos diplomáticos se reunirían esta semana para organizar una cumbre en Budapest.

“No hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato”, declaró un funcionario del gobierno del republicano bajo condición de anonimato. El Kremlin también declaró que no había una fecha precisa para una cumbre.

Trump admitió su frustración con Putin tras jactarse durante mucho tiempo de que podría poner fin a la guerra en un día tras regresar a la Casa Blanca, debido a su química personal con el líder ruso.

Pero el líder estadounidense también está frustrado con Zelenski, al que no consigue torcer el brazo en cuanto a concesiones territoriales concretas.

Trump presionó a Zelenski para que cediera la región del Donbás, prácticamente bajo entero control ruso, durante las tensas conversaciones del pasado viernes, según informó un alto funcionario ucraniano.

LE PUEDE INTERESAR

Nicolas Sarkozy ingresó a prisión para cumplir una condena de 5 años

LE PUEDE INTERESAR

Bolivia restablecerá relaciones con Estados Unidos tras 16 años

La fuente agregó que las conversaciones con Trump “no fueron fáciles” y que los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania parecían estar “prolongándose” y “dando vueltas en círculo”.

Trump pidió la semana pasada tanto a Moscú como a Kiev que detuvieran la guerra en las líneas de batalla actuales y no hizo referencias públicas a que Kiev cediera territorio.

Pero cuando se le preguntó si Trump instó a Zelenski a retirarse de las tierras que Ucrania aún controlaba, una de las principales demandas de Putin, el alto funcionario ucraniano dijo a AFP: “Sí, es cierto”.

Zelenski salió de la reunión con las manos vacías después de que Trump se negara a anunciar públicamente la entrega de los misiles de largo alcance Tomahawk.

Ucrania considera que el Donbás, una zona mayormente industrial que abarca las regiones orientales de Lugansk y Donetsk, es una parte inseparable de su territorio y ha rechazado en muchas ocasiones la idea de cederlo.

Los líderes europeos también rechazan la idea de que Ucrania ceda territorio, y apoyan en su lugar la propuesta de que los combates se congelen en las líneas del frente actuales.

En una declaración conjunta, líderes como Emmanuel Macron de Francia, Giorgia Meloni de Italia y Keir Starmer de Gran Bretaña advirtieron que Rusia no estaba “comprometida seriamente con la paz”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón

¿Quién será el próximo presidente tripero?

Futuro Pincha: ¿buscará nuevos aportes externos?

Polémica por proyecto para privatizar el Astillero

Max tuvo respaldos tras expresarse en las redes

El dólar, indomable: llegó a $1.518 e intervino el Central

El triunfo de Unión favoreció al Pincha
Últimas noticias de El Mundo

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Revocan la condena contra Álvaro Uribe

Las memorias de Virginia le quitan el sueño a Andrés
Información General
Vida saludable: la mayoría está lejos del ideal
Baja el nivel de deforestación, pero aún es preocupante
OpenAI lanza un navegador para competir con Google
"El escritor del Hampa": Rodolfo Palacios llega a La Plata para una charla sobre periodismo y crimen
VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata
Policiales
Grave denuncia en La Plata: profanaron el nicho de Johana Ramallo
Violento robo a un trabajador: lo golpean y huyen con su bicicleta
Investigan red ilegal que impulsa el juego online
Intentan reconstruir el trágico siniestro en 3 y 51
Se prendió fuego una casa en Ensenada
Deportes
¿Quién será el próximo presidente tripero?
Úbeda evalúa sacar el doble “9” ante Barracas
Racing va por el golpe ante Flamengo en Brasil
Futuro Pincha: ¿buscará nuevos aportes externos?
Las dudas que tiene Gallardo para el crucial choque copero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla