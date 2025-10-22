Cortocircuito entre Trump y Putin y chau encuentro

Sigue la protesta universitaria por el financiamiento y los salarios
El presidente estadounidense, Donald Trump, no se reunirá a corto plazo con su homólogo ruso Vladimir Putin en Budapest como había anunciado la semana pasada, ante la falta de progresos en las negociaciones de alto el fuego en Ucrania.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habló por teléfono con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, después de que Trump anunciara que los dos altos diplomáticos se reunirían esta semana para organizar una cumbre en Budapest.
“No hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato”, declaró un funcionario del gobierno del republicano bajo condición de anonimato. El Kremlin también declaró que no había una fecha precisa para una cumbre.
Trump admitió su frustración con Putin tras jactarse durante mucho tiempo de que podría poner fin a la guerra en un día tras regresar a la Casa Blanca, debido a su química personal con el líder ruso.
Pero el líder estadounidense también está frustrado con Zelenski, al que no consigue torcer el brazo en cuanto a concesiones territoriales concretas.
Trump presionó a Zelenski para que cediera la región del Donbás, prácticamente bajo entero control ruso, durante las tensas conversaciones del pasado viernes, según informó un alto funcionario ucraniano.
La fuente agregó que las conversaciones con Trump “no fueron fáciles” y que los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania parecían estar “prolongándose” y “dando vueltas en círculo”.
Trump pidió la semana pasada tanto a Moscú como a Kiev que detuvieran la guerra en las líneas de batalla actuales y no hizo referencias públicas a que Kiev cediera territorio.
Pero cuando se le preguntó si Trump instó a Zelenski a retirarse de las tierras que Ucrania aún controlaba, una de las principales demandas de Putin, el alto funcionario ucraniano dijo a AFP: “Sí, es cierto”.
Zelenski salió de la reunión con las manos vacías después de que Trump se negara a anunciar públicamente la entrega de los misiles de largo alcance Tomahawk.
Ucrania considera que el Donbás, una zona mayormente industrial que abarca las regiones orientales de Lugansk y Donetsk, es una parte inseparable de su territorio y ha rechazado en muchas ocasiones la idea de cederlo.
Los líderes europeos también rechazan la idea de que Ucrania ceda territorio, y apoyan en su lugar la propuesta de que los combates se congelen en las líneas del frente actuales.
En una declaración conjunta, líderes como Emmanuel Macron de Francia, Giorgia Meloni de Italia y Keir Starmer de Gran Bretaña advirtieron que Rusia no estaba “comprometida seriamente con la paz”.
