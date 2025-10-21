Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Policiales

Vandalizaron la tumba de Johana Ramallo en La Plata: su mamá denunció un acto intimidatorio

Vandalizaron la tumba de Johana Ramallo en La Plata: su mamá denunció un acto intimidatorio
21 de Octubre de 2025 | 16:35

Escuchar esta nota

En las últimas horas, Marta Ramallo denunció que la tumba de su hija, Johana Ramallo, fue vandalizada en el Cementerio de La Plata, justo mientras avanza el juicio por trata de personas en el que se investiga a los responsables de su desaparición y muerte.

Según relató la madre de la joven, faltaba una maceta con una mariposa que formaba parte del homenaje permanente en el nicho, y la tapa estaba violentada, sostenida apenas por dos tornillos y una arandela. “Cuando vi cómo estaba, se me vino el alma al piso. La siguen desapareciendo”, expresó con dolor Marta, quien además advirtió que no pudo realizar una denuncia formal en el lugar.

“Me dijeron que no podían tomarme la denuncia ahí, que hiciera una exposición por escrito y que pidiera las cámaras. Es una falta de respeto y un acto de violencia simbólica”, sostuvo la mujer.

Ramallo sospecha que se trata de un hecho intimidatorio, vinculado al juicio oral que se desarrolla desde mayo en los tribunales federales platenses, donde se juzga a varias personas acusadas de integrar una red de trata y explotación sexual en la denominada “zona roja” de la ciudad.

Ante la situación, la madre de Johana adelantó que solicitará una orden judicial para revisar la urna y constatar que los restos no hayan sido profanados. “No me voy a quedar tranquila hasta ver con mis propios ojos que está todo como debe estar”, advirtió.

El caso de Johana Ramallo conmocionó a La Plata: la joven desapareció el 26 de julio de 2017, y sus restos fueron hallados en las costas de Berisso tiempo después. Desde entonces, su familia lleva adelante una intensa lucha por verdad y justicia.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Locura al volante: en pleno corazón de City Bell, un camión arrastró dos autos y se dio a la fuga

LE PUEDE INTERESAR

La familia de Natalia, víctima del tránsito en La Plata, busca imágenes y testigos del accidente

El hecho generó un fuerte repudio entre organizaciones feministas, de derechos humanos y movimientos sociales, que acompañan a Marta desde el inicio de la causa. Exigen una respuesta urgente de las autoridades municipales y del Cementerio de La Plata, así como medidas de seguridad para resguardar los espacios memoriales de las víctimas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Paros en la UNLP de los docentes y nodocentes: cómo afecta a colegios y facultades de la UNLP

En fotos y videos | Cerraron la sede por una protesta de los hinchas

EN FOTOS - Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Bonaerenses: todos los deportes ganadores

Gimnasia, a tres puntos del abismo: la lucha de sus rivales y qué necesita para salvarse

IPS: el pago de jubilaciones comienza el 30 de octubre

VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata

En una secundaria de La Plata denuncian la paralización de las obras de su edificio propio: el drama de un sueño postergado

VIDEO. Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Locura al volante: en pleno corazón de City Bell, un camión arrastró dos autos y se dio a la fuga

La familia de Natalia, víctima del tránsito en La Plata, busca imágenes y testigos del accidente

Allanamiento, 9 aprehendidos y secuestro de municiones por un robo en La Plata

VIDEO. Tiempos violentos: cómo fue la pelea que expuso la realidad de un barrio de La Plata
La Ciudad
El CAM cumple un año en La Plata: más de 200 mil trámites y menos tiempo de espera
21/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Paro universitario y un "animal" del arte en La Plata
Maratón quirúrgica en la Provincia: realizan mil cirugías de vesícula en cinco días
El impacto del paro nodocente en la UNLP: colegios sin clases y acatamiento dispar en facultades
En una secundaria de La Plata denuncian la paralización de las obras de su edificio propio: el drama de un sueño postergado
Deportes
Gimnasia, a tres puntos del abismo: la lucha de sus rivales y qué necesita para salvarse
Max, tras el error en el clásico: "Voy a defender este escudo hasta el último día, pase lo que pase"
EN FOTOS - Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Bonaerenses: todos los deportes ganadores
José Sosa: “Ganar un clásico es todo”
Nelson Insfrán: “Nos quedan tres finales, hay que salir a ganar”
Espectáculos
Fabiola prendió el ventilador: "Yo sabía lo que pasaba entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato"
Robert De Niro destrozó a Donald Trump: "Quiere lastimar a la gente, no tiene empatía, no le importa nada"
Fabiola Yañez habló por primera vez sobre los videos de Alberto Fernández y Tamara Pettinato
Ayelén Paleo confirmó que llevará a Carmen Barbieri a la Justicia: "Me duelen las acusaciones falsas sobre mi persona"
Comunicado de L-Gante, luego de la demanda millonaria que le inició a su ex representante y amigo, Maxi el Brother
Información General
VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata
En la NASA buscan competidores para SpaceX
Mató a un pumita y la pena fue terminar la escuela
Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla