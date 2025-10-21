La crisis de los taxis en La Plata se agrava: un informe alerta por la caída de los viajes

El movimiento en las calles platenses dejó un balance dispar para el sector del taxi durante octubre. Según los datos relevados por la "Encuesta Taxis La Plata 2025", los choferes realizaron menos viajes en promedio, aunque lograron una leve mejora en la recaudación real gracias al aumento de tarifas y a una demanda más estable durante los fines de semana.

De acuerdo con el informe, los taxistas completaron un promedio de 13 viajes diarios, lo que representa una baja del 7,9% respecto al mismo mes del año pasado. Pese a esta merma en la cantidad de pasajeros, las horas de trabajo se mantuvieron sin grandes cambios, un reflejo de que los trabajadores siguen recorriendo la ciudad en busca de mejorar los ingresos.

El estudio detalla que la caída se concentró principalmente en los días de semana, donde los viajes se redujeron un 17% interanual. Desde el sector, explican que la menor movilidad vinculada a la actividad comercial y administrativa incidió directamente en la demanda.

En contraposición, los fines de semana mostraron una leve recuperación del 2%, impulsada por la vida nocturna y los eventos en la capital bonaerense.

El dato alentador vino por el lado de los ingresos: la recaudación real diaria subió un 6% interanual. Este repunte se atribuye a la última actualización tarifaria y a una menor inflación en el rubro combustible durante el período.

Sin embargo, la recuperación no alcanza para compensar la pérdida acumulada de los últimos años. Según la encuesta, la recaudación promedio en pesos constantes sigue un 34% por debajo del nivel de 2023, lo que mantiene al sector en una situación de fragilidad económica.