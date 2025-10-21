En una secundaria de La Plata denuncian la paralización de las obras de su edificio propio: el drama de un sueño postergado

Una vez más, la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 70, situada a pasos de Plaza Moreno, en pleno centro de La Plata, saldrá a la calle para exigir a las autoridades provinciales la continuidad de las obras de su anhelado edificio propio, que durante el presente año volvieron a paralizarse. Se trata de un reclamo histórico de la institución, ubicada en Diagonal 73 y 48, que sigue padeciendo la falta de infraestructura y los consecuentes impactos que esta situación genera en el plano escolar y en el aspecto pedagógico.

"Queremos informar que la obra de construcción del edificio propio se encuentra actualmente paralizada, luego de que un trabajador de mantenimiento de la Dirección Provincial de Infraestructura (DPI) sufriera un accidente mientras realizaba tareas en el lugar", comunicó la escuela.

Según detallaron, "durante este año los avances han sido mínimos y no se cumplieron los plazos ni los compromisos asumidos por las autoridades en la reunión que tuvimos en abril, encabezada por el subsecretario de Infraestructura, Ariel Lambezat".

A raíz de la situación, afirmaron que "nuestra comunidad —docentes, estudiantes, familias y cooperadora— se encuentra profundamente preocupada y afectada por la falta de respuestas concretas y la reiteración de promesas incumplidas".

En esa sintonía, lanzaron una convocatoria para mañana (miércoles 22 de octubre) a las 12 hs. en la puerta de la escuela "para exigir que las autoridades provinciales escuchen nuestro reclamo y den una solución definitiva".

"Hace 4 años estamos esperando la construcción del edificio. La educación de nuestros estudiantes no puede seguir esperando", señalaron.

Cabe remarcar que el reclamo por el edificio propio surgió incluso antes de la pandemia, a raíz del hacinamiento escolar, la falta de espacios para las actividades pedagógicas y la dependencia que genera el hecho de hacer uso de las instalaciones de la Escuela Primaria N° 10.

Los ejes de un reclamo histórico

Entre los asuntos más preocupantes en la Secundaria 70 por la falta de edificio propio se encuentra la disponibilidad anual de vacantes. Las autoridades explicaron que apenas se alcanzan a cubrir 40 asientos cuando, actualmente, de la Primaria 10 egresan alrededor de 220 alumnos. "Es imposible absorber esa cantidad de alumnos. Este reclamo es una bandera histórica de la escuela para que los estudiantes puedan continuar con sus estudios en el mismo lugar", consignaron.

En otro orden, destacaron que "tener un edificio propio es clave para el desarrollo de las actividades con libertad de acción". "Nosotros para todas las acciones pedagógicas las tenemos que consultar y pedir permiso a la Primaria. Tenemos un espacio muy restringido, muy comprimido, muy poco espacio de trabajo y circulación. Ahora con la obra paralizada perdimos el patio".

Un tercer aspecto no menos importante "tiene que ver con las cuestiones de seguridad y cuidado para los estudiantes de ambas instituciones, ya que contar con un edificio propio implicaría que cada estudiante se desarrolle en su espacio correspondiente".

La lucha de la comunidad educativa de la Secundaria 70 de La Plata se remonta a más de cuatro años. A fuerza de asambleas, reuniones y manifestaciones se logró en 2023 que la Provincia asigne los recursos para la construcción del establecimiento propio en los terrenos de Diagonal 73 y 48. Tras ese logro, las obras sufrieron a esta parte distintas interrupciones que dilatan el sueño del edificio propio, lo que beneficiará a cientos de estudiantes y a la comunidad platense en general.