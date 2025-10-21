Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Policiales

Video, desde el aire | Impactante incendio se devoró por completo una casa en una quinta de Punta Lara

Un jubilado salvó su vida de milagro

21 de Octubre de 2025 | 17:15

Escuchar esta nota

Un incendio de importantes dimensiones destruyó por completo una vivienda en Ensenada durante la tarde de este martes. El hecho ocurrió alrededor de las 13.30 horas en la zona de Zabala y entrada 10, donde trabajaron dotaciones de bomberos y personal policial.

Según informaron voceros del Comando de Patrullas de Ensenada, efectivos fueron convocados por el 911 tras el alerta de vecinos que observaron una densa columna de humo saliendo de una finca particular. Al llegar al lugar, el personal constató la presencia de llamas activas y colaboró con los bomberos del cuartel local, quienes arribaron con varios móviles.

Tras varios minutos de trabajo intenso, los bomberos lograron controlar y extinguir el fuego, aunque confirmaron que la vivienda sufrió pérdidas totales.

El propietario del inmueble, un hombre mayor de edad que residía solo en el lugar, no resultó herido y fue asistido en el exterior por personal policial y de salud. En ese sentido, informaron que su integridad física no corre peligro.

Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación, aunque los peritos trabajarán en las próximas horas para determinar el origen del siniestro. En el hecho interviene en el hecho la Comisaría Primera de Ensenada, bajo las directivas del comisario Juan Medina.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Paros en la UNLP de los docentes y nodocentes: cómo afecta a colegios y facultades de la UNLP

En fotos y videos | Cerraron la sede por una protesta de los hinchas

EN FOTOS - Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Bonaerenses: todos los deportes ganadores

Gimnasia, a tres puntos del abismo: la lucha de sus rivales y qué necesita para salvarse

IPS: el pago de jubilaciones comienza el 30 de octubre

En una secundaria de La Plata denuncian la paralización de las obras de su edificio propio: el drama de un sueño postergado

VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata

VIDEO. Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores
Últimas noticias de Policiales

Pidieron perpetua contra el hombre acusado de prender fuego y matar a su pareja en La Plata

Vandalizaron la tumba de Johana Ramallo en La Plata: su mamá denunció un acto intimidatorio

VIDEO. Locura al volante: en pleno corazón de City Bell, un camión arrastró dos autos y se dio a la fuga

La familia de Natalia, víctima del tránsito en La Plata, busca imágenes y testigos del accidente
Espectáculos
Fabiola prendió el ventilador: "Yo sabía lo que pasaba entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato"
Robert De Niro destrozó a Donald Trump: "Quiere lastimar a la gente, no tiene empatía, no le importa nada"
Fabiola Yañez habló por primera vez sobre los videos de Alberto Fernández y Tamara Pettinato
Ayelén Paleo confirmó que llevará a Carmen Barbieri a la Justicia: "Me duelen las acusaciones falsas sobre mi persona"
Comunicado de L-Gante, luego de la demanda millonaria que le inició a su ex representante y amigo, Maxi el Brother
Información General
"El escritor del Hampa": Rodolfo Palacios llega a La Plata para una charla sobre periodismo y crimen
VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata
En la NASA buscan competidores para SpaceX
Mató a un pumita y la pena fue terminar la escuela
Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
VIDEO. Elecciones en Gimnasia: el posteo de Carlos Anacleto para anunciar su candidatura por Usina Tripera
Gimnasia, a tres puntos del abismo: la lucha de sus rivales y qué necesita para salvarse
Max, tras el error en el clásico: "Voy a defender este escudo hasta el último día, pase lo que pase"
EN FOTOS - Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Bonaerenses: todos los deportes ganadores
José Sosa: “Ganar un clásico es todo”
La Ciudad
Taxistas, remiseros y transportistas escolares de La Plata marcharán mañana contra las APP
Cartonazo vacante | El pozo salta a $6.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
El CAM cumple un año en La Plata: más de 200 mil trámites y menos tiempo de espera
21/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Paro universitario y un "animal" del arte en La Plata
Maratón quirúrgica en la Provincia: realizan mil cirugías de vesícula en cinco días

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla