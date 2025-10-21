Video, desde el aire | Impactante incendio se devoró por completo una casa en una quinta de Punta Lara

Pidieron perpetua contra el hombre acusado de prender fuego y matar a su pareja en La Plata
Un incendio de importantes dimensiones destruyó por completo una vivienda en Ensenada durante la tarde de este martes. El hecho ocurrió alrededor de las 13.30 horas en la zona de Zabala y entrada 10, donde trabajaron dotaciones de bomberos y personal policial.
Según informaron voceros del Comando de Patrullas de Ensenada, efectivos fueron convocados por el 911 tras el alerta de vecinos que observaron una densa columna de humo saliendo de una finca particular. Al llegar al lugar, el personal constató la presencia de llamas activas y colaboró con los bomberos del cuartel local, quienes arribaron con varios móviles.
Tras varios minutos de trabajo intenso, los bomberos lograron controlar y extinguir el fuego, aunque confirmaron que la vivienda sufrió pérdidas totales.
El propietario del inmueble, un hombre mayor de edad que residía solo en el lugar, no resultó herido y fue asistido en el exterior por personal policial y de salud. En ese sentido, informaron que su integridad física no corre peligro.
Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación, aunque los peritos trabajarán en las próximas horas para determinar el origen del siniestro. En el hecho interviene en el hecho la Comisaría Primera de Ensenada, bajo las directivas del comisario Juan Medina.
