El Tren Roca anunció cambios de horarios para esta semana: cómo afectan al ramal La Plata-Constitución

Trenes Argentinos informó en las últimas horas que esta semana rigen nuevos horarios en el ramal La Plata-Constitución. Se trata de modificaciones en las primeras y últimas formaciones.
"De lunes a viernes los trenes de los ramales La Plata, Bosques vía Quilmes y vía Temperley circulan con modificaciones en los primeros y últimos trenes por obras en zona de vías", se indicó oficialmente. Estos cambios, según se informó, estarán vigentes hasta el viernes y tienen como objetivo facilitar el avance de los trabajos, lo que permite no suspender el servicio de forma total.
En cuanto a los nuevos horarios, se supo que el primer tren hacia Constitución saldrá a las 4:56, en tanto que el último lo hará a las 21:28. Mientras que desde CABA hacia nuestra ciudad, la primera formación saldrá a las 5:08 y la última lo hará a las 20:49. Cabe destacar que también habrá modificaciones en los ramales Bosques vía Quilmes y Bosques vía Temperley.
⚠️ #TrenRoca— Info Tren Roca (@infotrenroca) October 20, 2025
🚧 Por obras en zona de vías:
👉 Esta semana, de lunes a viernes, el servicio circulará con modificaciones de horarios en los primeros y últimos trenes.
Más info en: https://t.co/nzkCuVD2PC y en la App Trenes Argentinos. pic.twitter.com/votXjtAcrS
Esta información fue dada a conocer anoche tanto en redes sociales, como en el sitio oficial de Trenes Argentinos y en la aplicación. Además se solicitó a los pasajeros "planificar sus viajes con antelación, especialmente quienes utilizan el tren en horarios nocturnos, turnos laborales rotativos o combinan transporte con otros servicios".
También se insistió en que las obras "forman parte del plan de mejora integral de los ramales eléctricos, que incluye renovación de vías, sistemas de señalamiento y mejoras en estaciones, con el objetivo de brindar mayor seguridad y regularidad en los servicios".
