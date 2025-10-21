Luis Advíncula chocó y fue denunciado por un intento de fuga: "¿Adivinen si la policía labró un acta?"

El dólar rompió la barrera de los $1.500: rebotaron los bonos y Riesgo País no cede
El dólar rompió la barrera de los $1.500: rebotaron los bonos y Riesgo País no cede
El lateral derecho peruano Luis Advíncula fue denunciado por un choque automovilístico ocurrido en la localidad bonaerense de Canning, partido de Ezeiza. El hecho tuvo lugar durante la madrugada del jueves 28 de agosto, sobre la calle Mariano Castex al 5000, en la rotonda que conecta con la ruta provincial 58.
El jugador de 35 años ingresó en contramano con su camioneta Mercedes Benz e impactó la parte trasera de un vehículo que circulaba correctamente. Tras el fuerte choque, el automóvil de alta gama terminó sobre el cantero central, junto a una señal de tránsito, pero Advíncula no se detuvo a asistir a la víctima ni a dialogar con ella, y continuó su camino como si nada hubiera ocurrido.
Minutos después, el futbolista fue interceptado por personal policial, aunque la automovilista afectada denunció irregularidades en el procedimiento, señalando que no se labró el acta correspondiente para documentar el hecho. Esta falta de registro, según la denunciante, podría haberle permitido al jugador evadir responsabilidades.
El episodio se viralizó en redes sociales luego de que la víctima publicara un video en TikTok, mostrando los daños sufridos en su vehículo y relatando lo ocurrido. Las imágenes generaron una fuerte repercusión, al evidenciar la imprudencia del futbolista y la omisión de los agentes que intervinieron en el lugar.
“POV: te choca Advíncula, se da a la fuga y la policía lo encuentra. ¿Adivinen si la policía labró un acta? ja”, manifestó la víctima del siniestro vial en el video difundido en las redes sociales.
