Las memorias de Virginia le quitan el sueño a Andrés

Las memorias póstumas de la estadounidense Virginia Giuffre, principal acusadora del príncipe Andrés en el caso del criminal sexual Jeffrey Epstein, que salieron a la venta ayer, aumentan la presión sobre el hermano del rey británico Carlos III.

El lanzamiento del libro “Nobody’s Girl” (La chica de nadie) de Giuffre, que se suicidó en abril pasado en Australia a los 41 años de edad, se produce después de que Andrés renunciara a sus títulos nobiliarios.

La renuncia de Andrés, de 65 años, que ya desde 2019 había sido apartado de los actos públicos de la familia real, fue consecuencia de extractos del libro publicados la semana pasada por la prensa.

Giuffre se erigió como voz principal de las víctimas del financiero estadounidense Epstein, que se quitó la vida en prisión en 2019 antes de llegar a ser juzgado. La mujer cuenta en el libro que fue utilizada como esclava sexual por Epstein y que mantuvo relaciones en tres ocasiones con Andrés.

Una de ellas ocurrió cuando Giuffre tenía tan solo 17 años. Otra, según ella, fue una orgía que incluyó a Epstein, al príncipe y a “otras ocho jóvenes”.

Una fuente del Palacio de Buckingham afirmó que las afirmaciones del libro eran motivo de “gran y seria preocupación” y que deben “examinarse de la manera adecuada”.

El libro se colocó rápidamente en el primer lugar de ventas en el sitio británico de Amazon.

Colaborar con la justicia

Para Amy Wallace, redactora de las memorias de Virginia Giuffre, Andrés debe ponerse a disposición de la justicia estadounidense.

El príncipe, que siempre negó los hechos, evitó un juicio en Nueva York pagando millones de dólares a Giuffre, que había iniciado acciones legales contra él en 2021.

Amy Wallace contó la noche del lunes a la BBC que Andrés “había indicado que estaba dispuesto a ayudar a los investigadores estadounidenses”.

“Es algo que todavía podría hacer y decir, como lo ha repetido en varias ocasiones, que sigue negando cualquier implicación”, añadió Wallace.

En sus memorias, Giuffre asegura que conoció al príncipe en 2001 en Londres, en la casa de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein.

Maxwell fue condenada en Estados Unidos en 2022 a 20 años de prisión por reclutar a chicas menores de edad para Epstein.

En el libro, Giuffre cuenta que Maxwell la elogió a la mañana siguiente: “Lo hiciste bien. El príncipe se divirtió”, habrían sido sus palabras.

Giuffre añade que Epstein le dio 15.000 dólares por “los servicios prestados” al príncipe.

La mujer relata otro incidente en una propiedad de Epstein con “un exministro”, sin especificar su nacionalidad.

“Quería violencia. Me ahogó hasta que perdí el conocimiento”, escribe.

Aunque el nombre de Donald Trump aparece poco en el libro, su publicación puede reavivar las especulaciones sobre sus relaciones con el financiero.

Giuffre relata que su padre le presentó a Trump, y que el ahora presidente estadounidense le preguntó: “¿Alguna vez cuidas niños?”

“Pronto estaba ganando dinero unas pocas noches a la semana, cuidando a los hijos de la élite”, afirma Giuffre.

Desacreditar a Giuffre

En su libro, Giuffre afirma que el príncipe habría hecho todo lo posible para desacreditarla y dañar su imagen.

La policía de Londres anunció que está investigando una información de la prensa según la cual Andrés habría encargado a un oficial buscar información para desacreditar a Giuffre.

La presión sobre Andrés no se limita al caso Epstein, ya que el diario The Times reveló que el príncipe, que vive en una mansión de 30 habitaciones en la residencia real de Windsor, no habría pagado alquiler desde 2003.

The Times se pregunta sobre los ingresos del príncipe, que fue privado por Carlos III de una asignación anual de más de 1,3 millones de dólares, cuando su seguridad -que el rey ya no paga- alcanza unos 4 millones de dólares al año.

La prensa británica informó los últimos meses de que Carlos III intentó en vano convencer a su hermano para que renunciara a esta propiedad por otra más modesta en Windsor.