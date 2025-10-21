El dólar rompió la barrera de los $1.500: rebotaron los bonos y Riesgo País no cede
En una audiencia marcada por la tensión, el fiscal solicitó prisión perpetua para Héctor Carrizo, acusado de provocar el incendio que acabó con la vida de Romina Videla; él, en su última palabra, se declaró inocente.
La sala del juicio en La Plata estaba cargada de emotividad y expectación cuando llegaron los alegatos finales del caso por la muerte de Romina Videla, ocurrida en Melchor Romero. Los testimonios, los peritajes y la versión del acusado confrontaron con claridad.
El fiscal reclamó la máxima pena —prisión perpetua— al argumentar que el incendio no fue un accidente sino el desenlace de una relación atravesada por la violencia de género, y que Carrizo actuó con intención de matar.
La defensa replicó que no existe pericia concluyente sobre el origen intencional del incendio, ni testigos que hayan presenciado agresión previa.
En su último turno, Carrizo tomó la palabra y afirmó: “Soy inocente.”
El tribunal anunció que el veredicto será conocido a fines de noviembre, lo que deja a ambas partes en una espera angustiosa.
El femicidio de Romina Videla
Este agosto pasado comenzó en La Plata el juicio oral contra Héctor Carrizo, acusado de asesinar a su pareja Romina Videla en 2020 en la localidad de Melchor Romero.
Carrizo, de 65 años, está imputado por los delitos de "incendio, amenazas y homicidio agravado por mediar violencia de género”.
La causa se encuentra en manos de María Eugenia Di Lorenzo, de la Fiscalía N°17 de La Plata, quien coordinó la instrucción que buscó esclarecer la mecánica del crimen.
El hecho, calificado como femicidio según los criterios judiciales y normativos vigentes, tuvo lugar el 12 de marzo de 2020 en una vivienda ubicada en la calle 519 entre 184 y 185.
La reconstrucción oficial señala que, tras una discusión, Carrizo sacó a los hijos menores de la casa y prendió fuego el inmueble con Videla dentro, para luego darse a la fuga. La mujer falleció horas más tarde tras ser trasladada al Hospital Alejandro Korn, a causa de quemaduras que cubrieron el 80% de su cuerpo.
La Unidad Funcional de Instrucción N°17 de La Plata, bajo dirección de Di Lorenzo, reconstruyó en la fase investigativa que Videla era madre de seis niños, cuatro de ellos fruto de una relación anterior y dos del vínculo con el acusado.
Además, en el expediente, se incluyeron denuncias previas presentadas por la víctima. La mujer había asegurado en varias ocasiones que recibió amenazas de muerte directas por parte de quien terminó siendo su asesino.
