El dólar oficial está imparable y ya cruzó la barrera de los $1.500

El dólar oficial arrancó este martes con una suba de $10 respecto del cierre de ayer y cotiza a $1.455 para la compra y a $1.505 para la venta en el Banco Nación.

El dólar blue, por su parte, también opera en alza, en este caso de $15 con relación al lunes, y se vende a $1.520 en la city porteña.

En lo que respecta a los dólares financieros, ambos registran incrementos, con el Contado con Liquidación (CCL) en torno a los $1.582, mientras que el dólar Bolsa o MEP opera a $1.564.