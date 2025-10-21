Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

La familia de Natalia, víctima del tránsito en La Plata, busca imágenes y testigos del accidente

La joven circulaba en moto cuando chocó con un automóvil en la esquina de 3 y 51. Tras varios días internada, perdió la vida y sus allegados buscan cámaras de seguridad para el avance de la causa

La familia de Natalia, víctima del tránsito en La Plata, busca imágenes y testigos del accidente
21 de Octubre de 2025 | 15:20

En el marco de la investigación por el trágico choque que terminó con la vida de Natalia Soledad Liporace (26), sus familiares comenzaron una búsqueda con el objetivo de esclarecer el triste episodio. Por ello, encabezan un reclamo en el que solicitan imágenes, cámaras y testigos para conocer el origen del siniestro. 

El accidente ocurrió el pasado martes 30 de septiembre en la intersección de las calles 3 y 51. La joven circulaba en moto al momento en el que colisionó con un auto. Luego de unos minutos, fue trasladada en estado crítico al Hospital San Martín, donde permaneció internada varios días y falleció como consecuencias de los politraumatismos sufridos. 

Tránsito mortal en La Plata: murió la joven que había chocado en 3 y 51

“Los vecinos vieron las noticias en redes sociales y nos dijeron. Con nosotros no se comunicó absolutamente nadie para contarnos lo que había pasado. No sabemos ni en qué horario fue ni cuánto tardó la ambulancia. Nada sabemos”, declaró su hermana. 

En un principio, la causa fue caratulada como “lesiones culposas” y está bajo la fiscalía de la UFI Nº 14, que debe determinar la mecánica del accidente. Por su parte, los familiares piden que aquellas personas que tengan imágenes de cámaras de viviendas, de seguridad privada o municipales en la zona de 3 y 51, o que hayan sido testigos y aún no fueron entrevistados, se contacten para poder aportar esa evidencia a la causa. 

En caso de tener información de interés para la causa, podrán comunicarse a (221) 523-3452 (Gisela Marcilese) o con el papá al (221) 353-8164 (Juan Manuel Liporace). En 2025 la cantidad de muertes por accidentes de tránsito en el Gran La Plata ya supera las del año anterior. 

