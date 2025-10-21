El dólar rompió la barrera de los $1.500: rebotaron los bonos y Riesgo País no cede
El dólar rompió la barrera de los $1.500: rebotaron los bonos y Riesgo País no cede
La familia de Natalia, víctima del tránsito en La Plata, busca imágenes y testigos del accidente
Revés para el Gobierno: los resultados del domingo deberán mostrarse por distrito
VIDEO. Locura al volante: en pleno corazón de City Bell, un camión arrastró dos autos y se dio a la fuga
El impacto del paro nodocente en la UNLP: colegios sin clases y acatamiento dispar en facultades
Vandalizaron la tumba de Johana Ramallo en La Plata: su mamá denunció un acto intimidatorio
En una secundaria de La Plata denuncian la paralización de las obras de su edificio propio: el drama de un sueño postergado
VIDEO. Simulacro de votación con la Boleta Única en el centro de La Plata: ¿cómo es el proceso?
Gimnasia, a tres puntos del abismo: la lucha de sus rivales y qué necesita para salvarse
VIDEO.- Juan Manuel López y Elsa Llenderrozas: "Hay que romper con la trampa de la polarización"
Estudiantes dejó atrás el clásico y ya piensa en su próximo objetivo: Boca
Robert De Niro destrozó a Donald Trump: "Quiere lastimar a la gente, no tiene empatía, no le importa nada"
Los números del Cartonazo: pozo de $4 millones, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20 millones
Allanamiento, 9 aprehendidos y secuestro de municiones por un robo en La Plata
VIDEO. Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores
Nicolas Sarkozy ingresó a prisión para cumplir una condena de 5 años
Fabiola prendió el ventilador: "Yo sabía lo que pasaba entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato"
VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata
VIDEO. Tiempos violentos: cómo fue la pelea que expuso la realidad de un barrio de La Plata
Más casos de acoso a periodistas: dramático testimonio de Josefina Pouso
Maratón quirúrgica en la Provincia: realizan mil cirugías de vesícula en cinco días
El Tren Roca anunció cambios de horarios para esta semana: cómo afectan al ramal La Plata-Constitución
Cristina Kirchner, subida a la campaña con los ojos en la interna
Tiempo "alocado" en La Plata con calor de verano, cielo gris y chaparrones a la vista: ¿cuándo llueve?
El Gobierno promulgó la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, pero postergó su aplicación
Con la CGT y sin Taiana, Kicillof cruzó a Milei: “Fracaso al cuadrado”
El Gobierno, entre la presión de los mercados y los desafíos tras la firma del swap con EE UU
Tasas del descubierto, en alza: posibles atrasos en la cadena de pagos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La joven circulaba en moto cuando chocó con un automóvil en la esquina de 3 y 51. Tras varios días internada, perdió la vida y sus allegados buscan cámaras de seguridad para el avance de la causa
Escuchar esta nota
En el marco de la investigación por el trágico choque que terminó con la vida de Natalia Soledad Liporace (26), sus familiares comenzaron una búsqueda con el objetivo de esclarecer el triste episodio. Por ello, encabezan un reclamo en el que solicitan imágenes, cámaras y testigos para conocer el origen del siniestro.
El accidente ocurrió el pasado martes 30 de septiembre en la intersección de las calles 3 y 51. La joven circulaba en moto al momento en el que colisionó con un auto. Luego de unos minutos, fue trasladada en estado crítico al Hospital San Martín, donde permaneció internada varios días y falleció como consecuencias de los politraumatismos sufridos.
“Los vecinos vieron las noticias en redes sociales y nos dijeron. Con nosotros no se comunicó absolutamente nadie para contarnos lo que había pasado. No sabemos ni en qué horario fue ni cuánto tardó la ambulancia. Nada sabemos”, declaró su hermana.
En un principio, la causa fue caratulada como “lesiones culposas” y está bajo la fiscalía de la UFI Nº 14, que debe determinar la mecánica del accidente. Por su parte, los familiares piden que aquellas personas que tengan imágenes de cámaras de viviendas, de seguridad privada o municipales en la zona de 3 y 51, o que hayan sido testigos y aún no fueron entrevistados, se contacten para poder aportar esa evidencia a la causa.
En caso de tener información de interés para la causa, podrán comunicarse a (221) 523-3452 (Gisela Marcilese) o con el papá al (221) 353-8164 (Juan Manuel Liporace). En 2025 la cantidad de muertes por accidentes de tránsito en el Gran La Plata ya supera las del año anterior.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí