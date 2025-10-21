Elecciones en Gimnasia: el posteo de Carlos Anacleto para anunciar su candidatura por Usina Tripera

De cara a las próximas elecciones en Gimnasia, en las últimas horas se conoció el anuncio del líder de la agrupación Usina Tripera que decidió participar de los comicios. Carlos Anacleto será el candidato a presidente, que anticiparon en las redes con un video y la consigna “Se está despertando”.

En la mañana de este martes, Usina Tripera publicó en Instagram una historia donde se observa el ojo de un lobo en primer plano. Así, simbolizan el relanzamiento de la campaña para estas elecciones.

En sus redes, Usina Tripera se destaca como "un grupo de socios y socias que trabajamos desde hace años por un nuevo modelo de gestión para Gimnasia". Así, especifican: "Lo hacemos con una mirada profesional, transparente y participativa. Queremos construir un club moderno, competitivo y sin deudas, que vuelva a ser protagonista en el fútbol argentino, sin perder su esencia social y colectiva".

"No somos una agrupación electoral, somos un motor de ideas", expresaron. Cabe recordar que meses atrás este espacio ha impulsado mediante firmas la realización de una asamblea extraordinaria con el objetivo de modificar el Estatuto.