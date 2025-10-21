Locura al volante: en pleno corazón de City Bell, un camión arrastró dos autos y se dio a la fuga

Ayer, en horas de la tarde, un camión protagonizó un insólito incidente de tránsito y generó una gran indignación en los vecinos de la zona. El vehículo, de gran porte, arrastró a dos autos que se encontraban estacionados en la esquina de 13C y 472, en la localidad de City Bell. Luego del impacto, el conductor abandonó el lugar sin detenerse ni dejar ningún tipo de dato identificatorio.

Según las fuentes consultadas, el choque provocó grandes daños en uno de los autos que permanecía estacionado en la esquina. Entre los destrozos, se produjeron abolladuras en la carrocería del lado izquierdo y hasta la pinchadura de uno de los neumáticos. El hecho, llegó a ser captado por una cámara de seguridad y buscan testigos que se hayan encontrado en la zona al momento del hecho y puedan aportar algún dato previo a la huida del conductor.

La afectada, relató que el responsable no ofreció asistencia ni manifestó intención de quedar a disposición para aclarar lo ocurrido. "No voy a poder usarlo hasta que lo arregle", expresó. Tras el episodio, los registros audiovisuales ya fueron entregados a las autoridades para avanzar con la investigación. En caso de tener información, podrán comunicarse al teléfono 221 4813905 (Juliana).