El dólar rompió la barrera de los $1.500: rebotaron los bonos y Riesgo País no cede
El dólar rompió la barrera de los $1.500: rebotaron los bonos y Riesgo País no cede
La familia de Natalia, víctima del tránsito en La Plata, busca imágenes y testigos del accidente
Revés para el Gobierno: los resultados del domingo deberán mostrarse por distrito
Locura al volante: en pleno corazón de City Bell, un camión arrastró dos autos y se dio a la fuga
El impacto del paro nodocente en la UNLP: colegios sin clases y acatamiento dispar en facultades
En una secundaria de La Plata denuncian la paralización de las obras de su edificio propio: el drama de un sueño postergado
VIDEO. Simulacro de votación con la Boleta Única en el centro de La Plata: ¿cómo es el proceso?
Gimnasia, a tres puntos del abismo: la lucha de sus rivales y qué necesita para salvarse
VIDEO.- Juan Manuel López y Elsa Llenderrozas: "Hay que romper con la, es una trampa la polarización"
Estudiantes dejó atrás el clásico y ya piensa en su próximo objetivo: Boca
Robert De Niro destrozó a Donald Trump: "Quiere lastimar a la gente, no tiene empatía, no le importa nada"
Los números del Cartonazo: pozo de $4 millones, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20 millones
Allanamiento, 9 aprehendidos y secuestro de municiones por un robo en La Plata
VIDEO. Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores
Nicolas Sarkozy ingresó a prisión para cumplir una condena de 5 años
Fabiola prendió el ventilador: "Yo sabía lo que pasaba entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato"
VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata
VIDEO. Tiempos violentos: cómo fue la pelea que expuso la realidad de un barrio de La Plata
Más casos de acoso a periodistas: dramático testimonio de Josefina Pouso
Maratón quirúrgica en la Provincia: realizan mil cirugías de vesícula en cinco días
El Tren Roca anunció cambios de horarios para esta semana: cómo afectan al ramal La Plata-Constitución
Tiempo "alocado" en La Plata con calor de verano, cielo gris y chaparrones a la vista: ¿cuándo llueve?
El Gobierno promulgó la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, pero postergó su aplicación
Con la CGT y sin Taiana, Kicillof cruzó a Milei: “Fracaso al cuadrado”
El Gobierno, entre la presión de los mercados y los desafíos tras la firma del swap con EE UU
Tasas del descubierto, en alza: posibles atrasos en la cadena de pagos
Se realizará un desfile de mascotas disfrazadas en Plaza Azcuénaga
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Ayer, en horas de la tarde, un camión protagonizó un insólito incidente de tránsito y generó una gran indignación en los vecinos de la zona. El vehículo, de gran porte, arrastró a dos autos que se encontraban estacionados en la esquina de 13C y 472, en la localidad de City Bell. Luego del impacto, el conductor abandonó el lugar sin detenerse ni dejar ningún tipo de dato identificatorio.
Según las fuentes consultadas, el choque provocó grandes daños en uno de los autos que permanecía estacionado en la esquina. Entre los destrozos, se produjeron abolladuras en la carrocería del lado izquierdo y hasta la pinchadura de uno de los neumáticos. El hecho, llegó a ser captado por una cámara de seguridad y buscan testigos que se hayan encontrado en la zona al momento del hecho y puedan aportar algún dato previo a la huida del conductor.
La afectada, relató que el responsable no ofreció asistencia ni manifestó intención de quedar a disposición para aclarar lo ocurrido. "No voy a poder usarlo hasta que lo arregle", expresó. Tras el episodio, los registros audiovisuales ya fueron entregados a las autoridades para avanzar con la investigación. En caso de tener información, podrán comunicarse al teléfono 221 4813905 (Juliana).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí