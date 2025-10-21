En pleno centro de La Plata la Justicia Electoral montó una carpa en donde los platenses pueden simular la votación del próximo domingo, que tendrá como novedad el debut la Boleta Única de Papel (BUP). Es así que este martes la Secretaría Electoral salió a la calle a realizar una campaña para explicarles a los vecinos platenses cómo deberán emitir el voto este fin de semana.

Frente al Juzgado Federal Número 1 de 8 y 50 se realiza este simulacro del proceso electoral, el cual es guiado por las autoridades presentes. El acto es simple: el ciudadano, con la lapicera que entregan las autoridades de mesa, recibe el modelo de Boleta Única, con una marca de agua que indica "material didáctico". Estas sólo sirven para el simulacro de cabina de votación y se debe marcar con una X en la opción de voto elegida.

Más tarde, a los platenses que aceptan participar de esta movida, se les explica cómo doblarla e introducirla dentro de la urna. De esta forma, ya estarán "entrenados" para el ir el domingo a votar.

¿Qué se elige a nivel nacional? Se pondrán en juego 24 senadores y 127 diputados en todo el país. Por un lado, la Cámara de Diputados está integrada por 257 miembros y su composición se renueva cada dos años de a mitades. Es decir, este 2025 se eligen 127 bancas nuevas.

La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia y cada legislador dura 4 años en su cargo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, se renovarán 35 bancas, y al igual que en el resto del país se hará a través de la BUP.