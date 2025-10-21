Robert De Niro destrozó a Donald Trump: "Quiere lastimar a la gente, no tiene empatía, no le importa nada"

El impacto del paro nodocente en la UNLP: colegios sin clases y acatamiento dispar en facultades
Por estos días se produjeron manifestaciones masivas en contra Donald Trump por parte de militantes opositores en varias ciudades de los Estados Unidos bajo el nombre de “No King”. Allí, estuvieron varias figuras de Hollywood que se manifestaron en contra del presidente republicano, entre ellos, Robert De Niro.
Así, el afamado actor estuvo de invitado en uno de los segmentos del noticiero del fin de semana de la cadena NBC que cubrió los multitudinarios actos mencionados.
De Niro, fue fulminante en contra de Donald Trump. Para eso, elogió las palabras del gobernador de California, Gavin Newsom, que habló sobre que el presidente republicano es “un riesgo para la democracia”.
“Me gusta lo que hizo Newsom porque lo criticó y combatió fuego con fuego, y eso es lo que hay que hacer. Y lo llamó especie invasora, que es lo que es. Es alguien que no entiende. Trump no entiende nada ni de humanidad ni de la gente. No tiene empatía”, tiró Robert De Niro.
Asimismo, hizo una particular comparación acerca del jefe de Estado. “No sé qué es, pero es un extraterrestre. Quiere dañar a este país. Es algo profundamente psicológico en él. Quiere lastimar a la gente. Quiere lastimar a este país. No le importa”, fustigó.
Recordemos que, el actor no es la primera vez que habla. Tanto durante el primer mandato como ahora, la figura del cine se manifestó siempre en contra de las políticas de Trump. Sin embargo, es la primera vez que hace una referencia de los votantes y seguidores del republicano tan dura.
“Lo que más me entristece y lo que más me molesta de todo es que la gente lo sigue, le chupan las medias y lo admiran. No lo entiendo”, aseguró el actor.
Para comentar suscribite haciendo click aquí