Otra noche de caravana de motos en la Ciudad

Nuevamente las caravanas de motos descontrolaron la nocturnidad platense generando ruidos molestos por diversos puntos de la Ciudad.
Despertando la preocupación de vecinos, esta vez, Plaza Malvinas, Plaza Moreno, el Bosque y el Distribuidor, fueron los escenarios elegidos para diversas carreras y “picadas” durante toda la madrugada de ayer. Ante este contexto, los frentistas de la zona denunciaron que no pudieron dormir y reclaman mayor control y operativos preventivos.
El panorama se repite cada fin de semana: cientos de motos toman el control de las calles y espacios verdes para circular a altas velocidades, generando ruidos molestos, que no permiten disfrutar de la tranquilidad de la noche.
“Siempre es de noche, se juntan en distintos puntos y hacen lo que quieren. Son ruidos terribles que no dejan pegar un ojo, no podemos descansar ni estar tranquilos”, relató un residente indignado a este diario.
Las incesantes y ensordecedoras caravanas no son un fenómeno nuevo, pero la frecuencia e “impunidad”, según las quejas vecinales, con la que actúan sigue en aumento. Los vecinos, hartos de la situación, aseguran que los ruidos son “terribles” y que no les “dejan pegar un ojo”.
Asimismo, el escenario se vuelve aún más frustrante para los residentes cuando observan que, a pesar de la presencia de personal de la Patrulla Municipal, no se producen intervenciones para detener el desorden. Testigos aseguran haber visto camionetas con las sirenas encendidas que, sin embargo, no actuaron para disuadir a los motociclistas. Esto, sumado al hecho de que hasta el momento no se registraron demoras ni intervenciones policiales durante la última caravana, aumenta el descontento y los reclamos por mayores controles.
La problemática, que se ha documentado en videos grabados por los propios residentes desde sus balcones y autos, es convocada, según los vecinos, a través de las redes sociales.
Por otra parte, según fuentes consultadas por este diario, una parte de las caravanas provienen del sur del Conurbano, específicamente de Florencio Varela, y se suman a los motociclistas locales para realizar estos recorridos.
En este marco, la Comuna afirmó haber realizado durante la madrugada de ayer, un operativo de control, que concluyó con el secuestro de 14 motos en distintos puntos estratégicos de la Ciudad.
Enmarcados en un plan para erradicar caravanas ilegales, fuentes municipales indicaron que este tipo de acciones se intensificarán en las próximas semanas.
