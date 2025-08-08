Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Saque inicial: se pone en marcha el Metro de vóley

Gimnasia, que comenzará la defensa del título, se medirá contra Instituto Educativo San Gregorio “El Iluminador”, en el Polideportivo. Estudiantes ante Ferro con TV y Banco debutará visitando a Vélez

El plantel de gimnasia que obtuvo la copa “alcides Márquez” / GELP

8 de Agosto de 2025 | 04:12
Llegó la hora de la verdad, ya que comenzará el torneo Metropolitano Oficial de vóley femenino de División de Honor. Esta noche, en el marco de la primera fecha del certamen estará jugando los tres equipos platenses: Banco Provincia, Estudiantes y Gimnasia.

En lo que respecta a Gimnasia, que defenderá el título de la temporada pasada y que este año conquistó la Liga Argentina Femenina y la reciente Copa “Alcides Márquez”, se estará midiendo desde las 21:00 contra su par de Instituto Educativo San Gregorio “El Iluminador”, en el Polideportivo “Víctor Nethol” de la sede social albiazul de calle 4.

Para este partido, Las Lobas no contarán con su entrenador principal, Martín Ambrosini, ya que encuentra dirigiendo el seleccionado argentino Sub 23 en el Campeonato Mundial de la categoría de Indonesia por lo que saldrá al frente del equipo albiazul, Gonzalo Campaña.

Gimnasia es el gran candidato a retener el título del Metropolitano femenino, ya que cuenta con un plantel amplio y por demás parejo al contar con jugadoras de gran nivel en cada uno de los puestos de la cancha como lo demostró en la Liga Argentina Femenina y en la competencia previa de preparación con la Copa “Alcides Márquez” donde en el partido decisivo superó a Boca 3 a 1, en la Bombonerita; mientras que en semifinales había dejado en el camino a San Lorenzo de Almagro (3-2), en el Poli de calle 4.

En lo que tiene que ver con Estudiantes estará haciendo su debut frente a su par de Ferro Carril Oeste, en la Casa del Vóley cuyo dicho gimnasio se encuentra en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires.

Dicho encuentro del conjunto albirrojo y las verdolagas estará comenzando cerca de las 21:00 con la televisación de Fox Sports; mientras que previamente, a partir de las 19:00 lo estarán haciendo en el mismo reducto San Lorenzo de Almagro y Universidad Nacional de La Matanza con lo que se pondrá en marcha el presente certamen Metropolitano.

En lo que respecta a Estudiantes también está obligado a pelear los primeros lugares con el amplio plantel con el que cuenta y jugadores de jerarquía. El conjunto albirrojo fue finalista de la Liga Argentina Femenina 2025 tras perder la serie decisiva con Gimnasia en dos partidos.

Por su parte, Banco Provincia con la conducción técnica del “eterno” José Luis Rifourcat iniciará este torneo visitando a Vélez Sarsfield. Las Guapas vuelven a contar en sus filas con la líbero Sol Onofri -viene de jugar en la Liga de Portugal-, que puede ser un aporte fundamental para las bancarias en la recepción.

 

