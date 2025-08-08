Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Al tottenham

El Como rechazó 40 millones de euros por Paz

El Como rechazó 40 millones de euros por Paz

nicolás paz, del como

8 de Agosto de 2025 | 04:14
El Como 1907, que compite en la Serie A de Italia, sorprendió al mercado europeo al rechazar de manera increíble una oferta millonaria del Tottenham Hotspur por el mediocampista argentino Nicolás Paz.

El club de la Premier League de Inglaterra ofreció 40 millones de euros, pero la dirigencia del conjunto italiano fue tajante: lo dejarán salir al integrante de la Selección argentina por 70 millones de euros.

La negativa de los lombardos enfrió por completo las conversaciones y obligó a los Spurs a retirar su interés, al menos por el momento.

La decisión del Como responde no solo al gran presente del futbolista, sino también a la firme intención del club de no desprenderse fácilmente de sus principales figuras.

Durante la temporada pasada, Nico Paz, que se encuentra en la consideración del entrenador de la selección argentino,a Lionel Scaloni, fue una de las grandes revelaciones de la Serie A italiana.

El ex jugador del Real Madrid se adueñó del mediocampo y se transformó en un pilar del equipo dirigido por Cesc Fàbregas, lo que le valió ser distinguido con el premio al mejor jugador Sub 23 del campeonato.

Su impacto fue inmediato y despertó el interés de varios gigantes europeos, que lo siguieron de cerca para poder contratarlo

Además, el conjunto de la Serie A también blindó a su otra gran promesa: el delantero hispano-senegalés Assane Diao, quien fue tasado en la misma cifra: 70 millones de euros.

Ambos futbolistas son considerados claves en el proyecto deportivo del club, que busca afianzarse en la élite del fútbol italiano y europeo.

Con un proyecto ambicioso y una dirección técnica de renombre, el Como no quiere vender, sino competir. Y mientras el Tottenham busca alternativas en el mercado, Paz continúa enfocado en la pretemporada, esperando que el futuro (más allá de los millones) lo encuentre en plenitud.

 

