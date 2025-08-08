El Como rechazó 40 millones de euros por Paz

¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Mondino durísima con Milei: “O no es muy inteligente o es corrupto”
Máximas imperfecciones: los deslices en las monarquías europeas
En medio de sus internas, el PRO enfrenta el dilema de la supervivencia
Justificados reclamos de usuarios al ferrocarril Roca por la terminal en Tolosa
La CGT marchó con críticas a Milei, pero envió señales de diálogo
Archanco: “Conocemos la Ciudad y sabemos lo que la gente necesita”
La pobreza bajaría al 31,6% y afecta a casi unas 3,4 millones de personas
Más de un centenar de científicos del mundo, reunidos en el Planetario
Con la renovación, los manteros de Parque Saavedra serán relocalizados
Prestadores de diálisis advierten por una crisis y deudas con el sector
Examen de Residencias: controles de seguridad, a un metro y con ausentes
Mueren 8 perritos por un incendio en una constructora de Los Hornos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Como 1907, que compite en la Serie A de Italia, sorprendió al mercado europeo al rechazar de manera increíble una oferta millonaria del Tottenham Hotspur por el mediocampista argentino Nicolás Paz.
El club de la Premier League de Inglaterra ofreció 40 millones de euros, pero la dirigencia del conjunto italiano fue tajante: lo dejarán salir al integrante de la Selección argentina por 70 millones de euros.
La negativa de los lombardos enfrió por completo las conversaciones y obligó a los Spurs a retirar su interés, al menos por el momento.
La decisión del Como responde no solo al gran presente del futbolista, sino también a la firme intención del club de no desprenderse fácilmente de sus principales figuras.
Durante la temporada pasada, Nico Paz, que se encuentra en la consideración del entrenador de la selección argentino,a Lionel Scaloni, fue una de las grandes revelaciones de la Serie A italiana.
El ex jugador del Real Madrid se adueñó del mediocampo y se transformó en un pilar del equipo dirigido por Cesc Fàbregas, lo que le valió ser distinguido con el premio al mejor jugador Sub 23 del campeonato.
LE PUEDE INTERESAR
El Dibu, otra vez nominado al mejor arquero
LE PUEDE INTERESAR
Saque inicial: se pone en marcha el Metro de vóley
Su impacto fue inmediato y despertó el interés de varios gigantes europeos, que lo siguieron de cerca para poder contratarlo
Además, el conjunto de la Serie A también blindó a su otra gran promesa: el delantero hispano-senegalés Assane Diao, quien fue tasado en la misma cifra: 70 millones de euros.
Ambos futbolistas son considerados claves en el proyecto deportivo del club, que busca afianzarse en la élite del fútbol italiano y europeo.
Con un proyecto ambicioso y una dirección técnica de renombre, el Como no quiere vender, sino competir. Y mientras el Tottenham busca alternativas en el mercado, Paz continúa enfocado en la pretemporada, esperando que el futuro (más allá de los millones) lo encuentre en plenitud.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí