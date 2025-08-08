Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Premio yashin

El Dibu, otra vez nominado al mejor arquero

El Dibu, otra vez nominado al mejor arquero

emiliano martínez

8 de Agosto de 2025 | 04:13
El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez, figura en la temporada pasada en el Aston Villa de Inglaterra, fue nominado por la revista France Football para el Trofeo Yashin, que se entrega al mejor en su posición.

El “Dibu”, que es una pieza fundamental en la Selección argentina campeona del mundo y bicampeona de América,, ya obtuvo este galardón en las ediciones de 2023 y 2024.

Los otros nominados que competirán con Martínez son el brasilero Alisson Becker (Liverpool), el marroquí Yassine Bounou (Al Hilal), el francés Lucas Chevalier (Lille), los belgas Thibaut Courtois (Real Madrid) y Mats Sels (Nottingham Forest), el italiano Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), el esloveno Jan Oblak (Atlético Madrid), el español David Raya (Arsenal) y el suizo Yann Sommer (Inter de Milán).

En el último año, el “Dibu” Martínez se mantuvo como una figura clave en la Selección argentina, que el año que viene irá en busca de su cuarto Mundial, mientras que con el Aston Villa de Inglaterra alcanzó los cuartos de final de la Champions League, cayendo con lo justo ante el Paris Saint-Germain, equipo que terminó consagrándose campeón por primera vez en su historia.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre en el Théatre du Chatelet, ubicado en pleno centro de París.

Barcelona le retiró la capitanía a Ter Stegen

Por otra parte, Barcelona decidió quitarle la cinta de capitán al arquero Marc-André ter Stegen tras su negativa a firmar el certificado médico que permitiría al club inscribir nuevos refuerzos bajo el reglamento del Fair Play financiero.

Saque inicial: se pone en marcha el Metro de vóley

Etcheverry activó el protocolo con una victoria

La medida, tomada por la directiva, se da en el marco de un expediente disciplinario abierto contra el arquero alemán.

La relación entre Ter Stegen y el club atraviesa su momento más tenso desde su llegada en 2014, pero el conflicto se desató luego de que el jugador se sometiera a una operación lumbar sin notificación oficial al club y comunicara públicamente un tiempo estimado de recuperación de tres meses.

 

