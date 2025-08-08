Lautaro y Mac Allister van por el Balón de Oro

¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Los dos futbolistas de la Scaloneta figuran en la lista de nominados para el galardón que varias veces obtuvo Lionel Messi
Los futbolistas argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister fueron nominados al Balón de Oro, galardón que es entregado todos los años por la revista France Football.
El Toro Martínez viene de tener una gran temporada en el Inter de Milán, equipo al que guió hacia la final de la UEFA Champions League, aunque terminaron siendo aplastados 5-0 por el Paris Saint-Germain de Francia.
El delantero de Bahía Blanca fue clave para el conjunto italiano en dicha competición, ya que anotó tanto en la fase de liga como en los octavos, cuartos y semifinal.
Esta es la cuarta nominación al Balón de Oro para Martínez, quien ya había estado entre los mejores en 2021 (21°), 2023 (20°) y 2024 (7°).
Mac Allister, por su parte, fue una pieza clave en el Liverpool, que arrasó en la Premier League para quedarse con el título en dicha competición por primera vez desde el 2020.
Se trata de la primera nominación al Balón de Oro para el jugador surgido en Argentinos Juniors (también pasó por Boca), que se sigue afianzando como uno de los mejores mediocampistas del mundo. Ambos, además, tienen un rol clave en la Selección argentina que es dirigida por Lionel Scaloni.
Entre los grandes candidatos a quedarse con el premio están el francés Osumane Dembélé, clave esta temporada en la que el Paris Saint-Germain arrasó en prácticamente todas las competencias, el inglés Cole Palmer, que fue fundamental para que el Chelsea conquiste el Mundial de Clubes, el español Lamine Yamal, quien se proyecta como la gran figura de los próximos años en el fútbol, e incluso Lautaro Martínez, aunque este último cedió mucho terreno tras el flojo final de temporada que tuvo el Inter.
Todos los nominados al Balón de Oro: Achraf Hakimi, Pedri, Nuno Mendes, Serhou Guirassy, Alexis Mac Allister, Raphinha, Viktor Gyökeres, Désiré Doué, Denzel Dumfries, Scott McTominay, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Joao Neves, Jude Bellingham, Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Cole Palmer, Fabian Ruíz, Vinicius Jr., Declan Rice, Vitinha, Kylian Mbappé, Michael Olise, Florian Wirtz, Lamine Yamal, Khvicha Kvaratskhelia, Harry Kane, Virgil Van Dijk y Lautaro Martínez.
La joven estrella Franco Mastantuono y el técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, fueron dos de los grandes ausentes.
Mastantuono, que brilló en River durante el primer semestre del año y que fue vendido por una verdadera fortuna al Real Madrid, sonaba como uno de los candidatos para estar entre los 10 nominados al Trofeo Kopa. Mientras que Scaloni también quedó afuera de la lista que integran Antonio Conte y Enzo Maresca (Napoli y Chelsea, respectivamente); Hansi Flick (Barcelona); Luis Enrique (PSG) y Arne Slot (Liverpool).
