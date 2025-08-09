Almuerzo: 116º Aniversario de la “Sociedad Cultural lituana Nemunas”

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más
La “Sociedad Cultural Lituana de Socorros Mutuos Nemunas” invita a participar mañana, desde las 12.30, del almuerzo por el 116º aniversario de la institución. Se realizará en las instalaciones de la Asociación Ucraniana “Renacimiento” Filial Berisso (Avenida Montevideo Nº 2.552 entre 28 y 29). Allí, se presentará a las representantes infantil y juvenil en la Fiesta Provincial del Inmigrante y actuarán conjuntos de danzas. La tarjeta sale $35.000 para socios, $40.000 pesos no socios, menores de 5 a 10 años $20.000 (socios o no socios) y menores de 5 años inclusive, sin cargo. Informes y reservas: 221 362 9215.
