Trump teme que la Justicia prohíba sus aranceles

9 de Agosto de 2025 | 02:09
AFP

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que la economía de Estados Unidos no se recuperaría si un fallo judicial invalidara parte de sus aranceles. Desde que regresó al poder en enero ha impuesto, en varias oleadas, nuevos recargos a los productos que entran a Estados Unidos. Varían entre el 10% y el 50% de Brasil, sin incluir aquellos aplicados a sectores específicos, como los automóviles, el acero, el aluminio o el cobre.

El Tribunal Federal de Comercio Internacional bloqueó la entrada en vigor de la mayoría de los aranceles en mayo, pero una corte de apelaciones suspendió la sentencia para considerar el caso a fondo. La Casa Blanca ha advertido que apelará ante la Corte Suprema si el resultado le es desfavorable.

Si una “corte de izquierda radical” anula los aranceles de Trump “sería imposible recuperar o devolver alguna vez estas enormes sumas de dinero y (restaurar nuestro) honor”, escribió el presidente en su plataforma Truth Social. Se refiere a las decenas de miles de millones de dólares recaudados con tarifas aduaneras adicionales.

“¡Sería 1929 de nuevo, una GRAN DEPRESIÓN!”, afirmó Trump.

“Estados Unidos no podría recuperarse de semejante tragedia judicial, pero conozco nuestro sistema judicial mejor que nadie. Nadie en la historia ha pasado por las pruebas, tribulaciones e incertidumbres como yo, y pueden suceder cosas terribles, pero también increíblemente hermosas”, añadió.

Los aranceles de Estados Unidos promedian ahora el 20,1%, según los cálculos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicados el viernes. Es el nivel más alto desde principios de la década de 1910, excluyendo algunas semanas de 2025.

Este porcentaje era de 2,4% el 20 de enero, día de la investidura del segundo mandato de Trump.

El presidente republicano de 79 años amenaza además con imponer más aranceles sobre productos farmacéuticos y semiconductores.

 

