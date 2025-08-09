Vuelve el hockey con el clásico platense

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más
Se reanuda hoy la actividad del Metropolitano de hockey femenino, tras el impasse de dos semanas, con la disputa de la décimo sexta (tercera de las revanchas) del torneo en las diferentes categorías. En el marco de la Primera C1 se jugará el clásico platense entre Santa Bárbara “B” y Universitario “A”. En este caso, el cruce tendrá como escenario a la cancha del club tricolor de Gonnet y se pondrá en marcha a partir de las 10:30. La “U” marcha en la séptima colocación con 21 puntos; Santa un escalón por debajo con 18.
A todo esto en la Primera División del Metro de Damas, Santa Bárbara “A” estará visitando, desde las 16, contra GEBA “A”. Con el inicio de la segunda ronda y la incorporación de Majo y Vicky Granatto, el conjunto de Gonnet sumó un empate (V. Ciudad de Buenos Aires: 1-1) y un triunfo (L. San Lorenzo de Almagro: 4-1).
En uno de los hechos más importantes de la jornada se inaugurará la cancha sintética de agua del Club Universitario en Gonnet. Será con el cotejo que disputarán, las chicas del equipo B de la “U” frente a Banco Provincia “B” por la D1.
El resto de los partidos de los equipos platenses en la diferentes categorías:
Primera B: San Luis “A” vs CUBA.
Primera D1: Banfield vs San Luis “B”.
Primera D2: Berazategui vs Estudiantes “A”, desde las 10:30; Atlético Chascomús vs Universitario “C” y Miraflores Country vs Everton.
Primera D3: Regatas Avellaneda “B” vs Gimnasia “A”.
Primera D4: Huracán vs Santa Bárbara “D”.
Primera E1: Santa Bárbara “C” vs Regatas Bella Vista “B”.
Primera E2: San Patricio “B” vs Santa Bárbara “F” y Estudiantes “B” vs Los Andes.
Primera F1: Santa Bárbara “E” vs Banade “B”.
Primera F4: San Luis “C” vs Deportivo Santa Bárbara “B”, en cancha de Everton; Universitario “D” vs GEBA “D”; CUBA “D” vs Brandsen y Gimnasia “B” vs Banco Hipotecario “B”.
