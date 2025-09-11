Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se supo: revelan los motivos del agua "súper turbia" en amplio sector de La Plata

11 de Septiembre de 2025 | 13:37

La empresa ABSA emitió este mediodía una respuesta por la presencia de agua turbia en la red, luego de una serie de reclamos efectuados por vecinos de Ringuelet, Tolosa, Gonnet y Villa Castells.

Según explicó la compañía, "en la jornada de ayer se realizaron maniobras en el rebombeo de 120 y 32". "Esta tarea provocó el removimiento de cañerías y consecuentemente se produjo la turbiedad del liquido.

"La recomendación para los usuarios es que dejen correr el agua hasta que recupere su aspecto habitual, lo cual puede tener una demora considerable. Lo importante es que pronto el suministro se normalizará", señalaron.

Los reclamos

Entre los incesantes reclamos que llegaron a este medio por la deficiencia del servicio, se encuentra el que formularon vecinos de la zona de 7 entre 512 y 513 de la localidad de Ringuelet.

Según consignaron, llevan varios días sin poder hacer uso del agua de red debido a que sale de las canillas con un marcado color marrón. Siempre sufrimos el problema de la baja presión, sobre todo en verano, pero es la primera vez que nos sucede que el líquido salga con este color oscuro.

"Así sale el agua a 30 cuadras del centro de La Plata: marrón", comentó un vecino que acompañó su reclamo de un video para dar cuenta de la situación.

Según contaron, por supuesto, en esa condición el líquido es imposible para consumo humano y prácticamente tampoco puede usarse para lavar los platos, la ropa o bañarse.

"Hay que tener en cuenta que además de pagar la factura tenemos que comprar agua envasada. Esto nos genera un perjuicio económico y no vamos a quedarnos de brazos cruzados", plantearon.

En tono de broma, compararon el agua turbia con el famoso licor irlandés Baileys. "Tal vez surja algún emprendimiento", dijeron a modo de humorada.

En tanto, desde la Mesa del Agua, la organización de usuarios conformada en Gonnet para tratar distintas cuestiones en torno a la falla del servicio en la zona, dieron cuenta de la presencia de agua turbia en un amplio sector de Villa Castells.

En este caso el agua era más oscura que en Ringuelet, lo que alarmó a las familias, quienes de un grupo de WhatsApp intercambiaron palabras de indignación por este problema. Pero no sólo lidiaban con el color del líquido sino que además afirmaron que "tenía olor raro" y algunos hasta arrojaron que "contenía arena".

En este sentido, reclamaron por la normalización del suministro de agua en ese sector. En tanto, desde 521 bis entre 8 y 9, Tolosa, sostuvieron que desde el sábado a la madrugada el líquido que sale de la canilla "tiene color zanahoria".

"Es decir, supera lo sucio", agregaron. "Esto ocurre desde hace mucho pero el color zanahoria del sábado ya supera todo. Llevamos mucho tiempo con esta situación, ni siquiera tenemos la certeza de que el agua sea potable aún cuando sale limpia", lamentaron.

