El Teatro del Lago, una joya de La Plata que busca volver a brillar: una por una, las obras previstas

Desde el Gobierno insisten en "que sin dudas cometimos errores" aunque ratifican que "no vamos a modificar el rumbo"
En las últimas horas se anunció que buscarán que el Teatro del Lago de La Plata recupere todo su esplendor. Esta joya de la cultura platense vuelve a estar en el centro de la escena tras años y años de abandono y promesas.
Ahora el intendente Julio Alak, que ayer recorrió el predio junto al director del espacio, Tristán Bauer, y el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos municipal, Sergio Resa, evaluó el estado actual de las instalaciones y supervisó el proceso de limpieza realizado recientemente, que permitió mejorar de manera significativa las condiciones del lugar.
Según se informó, el proyecto busca recuperar el emblemático espacio cultural respetando su diseño original y comprende fundamentalmente la restauración del edificio principal y del pórtico de acceso y el reacondicionamiento de locales interiores de la planta baja y el primer y segundo piso.
También la recuperación de áreas exteriores y de las distintas instalaciones para habilitar el teatro al uso público, la incorporación de tecnología escénica moderna y la restauración del escenario, las pérgolas, el subsuelo y las butacas.
Asimismo, está prevista la construcción de una confitería con vista al lago y al bosque, y la creación de un museo de sitio que cuente la historia del teatro y su importancia cultural.
Por otra parte, el proyecto prevé la instalación de dos nuevos portones de acceso: uno para el ingreso del público por Plaza Francia y otro en la parte posterior, destinado al acceso técnico.
Tal como se informó, la semana próxima se adjudicará el proyecto de restauración integral del anfiteatro, una instancia clave dentro de su proceso de puesta en valor.
La intervención será financiada y gestionada por el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Infraestructura y el Instituto Cultural, con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.
Se supo que en la recorrida encabezada por Alak se repasaron detalles de la iniciativa —cuya licitación se llevó a cabo a comienzos de agosto—, que prevé la recuperación del escenario, las pérgolas, el subsuelo, las butacas y otros sectores, junto con la incorporación de nueva tecnología escénica.
También se abordó la futura integración del proyecto con el Paseo del Bosque, con el objetivo de articular ambas propuestas una vez finalizadas, lo que representará un hito en la recuperación del patrimonio cultural platense y en la consolidación de la capital bonaerense como centro de referencia artística y cultural.
