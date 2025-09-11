El enojo de Contepomi: "Estamos cansados"

El FMI ratificó el apoyo al programa económico, destacó la baja de la inflación y resaltó "la importancia de un marco cambiario transparente"
El entrenador de Los Pumas habló del árbitraje del último partido frente a Australia y también de "fallos controversiales" en encuentros anteriores que "fueron en contra nuestro"
Escuchar esta nota
El arbitraje del neocelandés Paul Williams en el partido de Los Pumas frente a Australia en Townsville, que se definió con un try de los locales con tiempo largamente cumplido, no pasó desapercibido. Lo que pareció era algo visible sólo en las redes sociales y en algunos comentarios, también ocupó un espacio en el Seleccionado nacional. Y fue el propio head coach, Felipe Contepomi, quien habló de un "cansancio" con ciertos fallos arbitrales.
Durante la conferencia de prensa previa al partido del sábado, Contepomi hizo hincapié en que ellos ponen el foco en las variables que sí pueden controlar, como el juego del equipo y los errores que pueden cometer. También dijo que "hay variables que uno no controla, entre ellas el rival y Australia tuvo un muy buen partido que no hay que sacarle mérito". Y ubicó en ese mismo rubro lo que tiene que ver con el arbitraje.
"También hay otras variables, como el árbitro, y diría el equipo de cuatro, que nosotros tampoco controlamos y nos dejó un poco frustrados, sin lugar a dudas", comenzó respondiendo ante la consulta puntual sobre si había sido un tema abordado después del partido. La sorpresa fue cuando se el entrenador se fue explayando en la respuesta. "Estamos un poco cansados que respondan en la semana post partido `bueno, sí, nos confundimos, error nuestro, disculpá´. Esas cosas me parece que tienen que ser mejor porque acá hay un trabajo enorme, especialmente de los jugadores que trabajan muy duro. "En ese sentido se pide consistencia y un poquito más de claridad en ciertos fallos", afirmó.
Contepomi continuó: "Porque si vamos a los partidos en los últimos dos años hubo cinco partidos que se definieron en los últimos dos o tres minutos y en los cinco hubo fallos controversiales en los últimos cinco minutos y lamentablemente esos fallos controversiales fueron en contra nuestro. Es un poco de amargura y de frustración".
Y sobre el desempeño de Williams ante Australia, recordó que "hubo cinco off sides cobrados en contra nuestro, cuatro ventajas de off sides y llamativamente Australia no hizo ningún penal de off side y tampoco hubo ventaja de off side del lado de ellos. Hay frustración, no te voy a decir que no. Y sí, duele", cerró la crítica antes de retomar que el foco está puesto en las variables controlables.
